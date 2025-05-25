https://ria.ru/20250525/voennye-2018961365.html

Возвращенные из плена российские военные поблагодарили президента

Возвращенные из плена российские военные поблагодарили президента - РИА Новости, 25.05.2025

Возвращенные из плена российские военные поблагодарили президента

Вернувшиеся в ходе обмена российские военнослужащие поблагодарили Родину и президента Владимира Путина, рассказали, что знали, что их точно обменяют, следует из РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T13:09:00+03:00

2025-05-25T13:09:00+03:00

2025-05-25T13:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/19/2018962538_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f445463b6e4f0264de63b23e9b573a22.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Вернувшиеся в ходе обмена российские военнослужащие поблагодарили Родину и президента Владимира Путина, рассказали, что знали, что их точно обменяют, следует из видеоролика, опубликованного Минобороны РФ.В пятницу ведомство сообщило об обмене 270 военнослужащих на 270 пленных ВСУ и 120 гражданских лиц на 120 гражданских лиц. Накануне МО РФ сообщило об обмене по формуле 307 на 307 военных, а в воскресенье были возвращены еще 303 российских военнослужащих и переданы 303 пленных ВСУ."Все-таки знали, в любом случае обменяют. Настал момент, тот который нам именно нужен был. Сейчас ждем, что будет, куда поедем", - сказал один из вернувшихся.Ещё один военнослужащий подчеркнул, что главное, что вернувшиеся находятся уже почти дома."Спасибо Родине, нашему президенту за то, что не забыли!" - добавил другой российский боец.В то же время еще один военнослужащий признался, что у него нет слов, и он до последнего момента, до тех пор, пока его не переодели в свежую российскую форму, не верил, что возвращается на Родину.

https://ria.ru/20250525/fomin-2018963489.html

https://ria.ru/20250525/ukraina-2018680962.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Знали, что точно вернут". Возвращенные в ходе обмена российские военные выразили благодарность президенту "Знали, что точно вернут". Возвращенные в ходе обмена российские военнослужащие выразили благодарность Родине и президенту, видео предоставлено Минобороны 2025-05-25T13:09 true PT0M29S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина