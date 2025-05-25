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Возвращенные из плена российские военные поблагодарили президента - РИА Новости, 25.05.2025
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13:09 25.05.2025 (обновлено: 13:38 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/voennye-2018961365.html
Возвращенные из плена российские военные поблагодарили президента
Возвращенные из плена российские военные поблагодарили президента - РИА Новости, 25.05.2025
Возвращенные из плена российские военные поблагодарили президента
Вернувшиеся в ходе обмена российские военнослужащие поблагодарили Родину и президента Владимира Путина, рассказали, что знали, что их точно обменяют, следует из РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T13:09:00+03:00
2025-05-25T13:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Вернувшиеся в ходе обмена российские военнослужащие поблагодарили Родину и президента Владимира Путина, рассказали, что знали, что их точно обменяют, следует из видеоролика, опубликованного Минобороны РФ.В пятницу ведомство сообщило об обмене 270 военнослужащих на 270 пленных ВСУ и 120 гражданских лиц на 120 гражданских лиц. Накануне МО РФ сообщило об обмене по формуле 307 на 307 военных, а в воскресенье были возвращены еще 303 российских военнослужащих и переданы 303 пленных ВСУ."Все-таки знали, в любом случае обменяют. Настал момент, тот который нам именно нужен был. Сейчас ждем, что будет, куда поедем", - сказал один из вернувшихся.Ещё один военнослужащий подчеркнул, что главное, что вернувшиеся находятся уже почти дома."Спасибо Родине, нашему президенту за то, что не забыли!" - добавил другой российский боец.В то же время еще один военнослужащий признался, что у него нет слов, и он до последнего момента, до тех пор, пока его не переодели в свежую российскую форму, не верил, что возвращается на Родину.
https://ria.ru/20250525/fomin-2018963489.html
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"Знали, что точно вернут". Возвращенные в ходе обмена российские военные выразили благодарность президенту
"Знали, что точно вернут". Возвращенные в ходе обмена российские военнослужащие выразили благодарность Родине и президенту, видео предоставлено Минобороны
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россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
Возвращенные из плена российские военные поблагодарили президента

Возвращенные из плена российские военные поблагодарили президента и Родину

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Вернувшиеся в ходе обмена российские военнослужащие поблагодарили Родину и президента Владимира Путина, рассказали, что знали, что их точно обменяют, следует из видеоролика, опубликованного Минобороны РФ.
В пятницу ведомство сообщило об обмене 270 военнослужащих на 270 пленных ВСУ и 120 гражданских лиц на 120 гражданских лиц. Накануне МО РФ сообщило об обмене по формуле 307 на 307 военных, а в воскресенье были возвращены еще 303 российских военнослужащих и переданы 303 пленных ВСУ.
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"Все-таки знали, в любом случае обменяют. Настал момент, тот который нам именно нужен был. Сейчас ждем, что будет, куда поедем", - сказал один из вернувшихся.
Ещё один военнослужащий подчеркнул, что главное, что вернувшиеся находятся уже почти дома.
"Спасибо Родине, нашему президенту за то, что не забыли!" - добавил другой российский боец.
В то же время еще один военнослужащий признался, что у него нет слов, и он до последнего момента, до тех пор, пока его не переодели в свежую российскую форму, не верил, что возвращается на Родину.
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