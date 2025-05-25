https://ria.ru/20250525/voennye-2018958990.html

ВС России нанесли массированный удар по украинским предприятиям ВПК

ВС России нанесли массированный удар по украинским предприятиям ВПК - РИА Новости, 25.05.2025

ВС России нанесли массированный удар по украинским предприятиям ВПК

Российские военные в ночь на воскресенье нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины, выпускающим в числе прочего компоненты ракетного оружия и... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T12:44:00+03:00

2025-05-25T12:44:00+03:00

2025-05-25T12:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российские военные в ночь на воскресенье нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины, выпускающим в числе прочего компоненты ракетного оружия и ударные беспилотники, все цели поражены, сообщило министерство обороны РФ. "Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием морского, воздушного, наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим для Вооруженных сил Украины компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные беспилотные летательные аппараты, а также центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20250525/plennye-2018955485.html

украина

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, министерство обороны рф (минобороны рф)