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ВС России нанесли массированный удар по украинским предприятиям ВПК
ВС России нанесли массированный удар по украинским предприятиям ВПК - РИА Новости, 25.05.2025
ВС России нанесли массированный удар по украинским предприятиям ВПК
Российские военные в ночь на воскресенье нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины, выпускающим в числе прочего компоненты ракетного оружия и... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T12:44:00+03:00
2025-05-25T12:44:00+03:00
2025-05-25T12:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российские военные в ночь на воскресенье нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины, выпускающим в числе прочего компоненты ракетного оружия и ударные беспилотники, все цели поражены, сообщило министерство обороны РФ. "Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием морского, воздушного, наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим для Вооруженных сил Украины компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные беспилотные летательные аппараты, а также центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20250525/plennye-2018955485.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России нанесли массированный удар по украинским предприятиям ВПК
ВС России ночью нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины