https://ria.ru/20250525/voennye-2018951414.html

В группировке "Север" рассказали о зоне безопасности у российской границы

В группировке "Север" рассказали о зоне безопасности у российской границы - РИА Новости, 25.05.2025

В группировке "Север" рассказали о зоне безопасности у российской границы

Вооруженные силы после освобождения от украинских боевиков Курской области создают зону безопасности вдоль российской границы, сообщил начальник пресс-центра... РИА Новости, 25.05.2025

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2025-05-25T11:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

сумская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Вооруженные силы после освобождения от украинских боевиков Курской области создают зону безопасности вдоль российской границы, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Север" Ярослав Якимкин. "После освобождения от противника Курской области подразделения российской группировки войск выполняют боевую задачу по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы Российской Федерации", — сказал он.Якимкин уточнил, что только за последнюю неделю бойцы освободили Марьино и Локню в Сумской области. Также военные значительно продвинулись в районе города Волчанск в Харьковской области. "В настоящее время войска ежесуточно продолжают продвигаться вперед, оттесняя противника от государственной границы для создания "санитарной зоны" и обеспечения безопасности мирного населения приграничных российских регионов", — добавил начальник пресс-центра.Двадцать шестого апреля начальник Генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Он отметил, что армия продолжает создание зоны безопасности в Сумской области.В четверг во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции Путин рассказал, что вооруженные силы сейчас решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250525/ukraina-2018680962.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины