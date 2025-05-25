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В группировке "Север" рассказали о зоне безопасности у российской границы - РИА Новости, 25.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:03 25.05.2025 (обновлено: 11:27 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/voennye-2018951414.html
В группировке "Север" рассказали о зоне безопасности у российской границы
В группировке "Север" рассказали о зоне безопасности у российской границы - РИА Новости, 25.05.2025
В группировке "Север" рассказали о зоне безопасности у российской границы
Вооруженные силы после освобождения от украинских боевиков Курской области создают зону безопасности вдоль российской границы, сообщил начальник пресс-центра... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T11:03:00+03:00
2025-05-25T11:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
сумская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Вооруженные силы после освобождения от украинских боевиков Курской области создают зону безопасности вдоль российской границы, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Север" Ярослав Якимкин. &quot;После освобождения от противника Курской области подразделения российской группировки войск выполняют боевую задачу по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы Российской Федерации&quot;, — сказал он.Якимкин уточнил, что только за последнюю неделю бойцы освободили Марьино и Локню в Сумской области. Также военные значительно продвинулись в районе города Волчанск в Харьковской области. "В настоящее время войска ежесуточно продолжают продвигаться вперед, оттесняя противника от государственной границы для создания "санитарной зоны" и обеспечения безопасности мирного населения приграничных российских регионов", — добавил начальник пресс-центра.Двадцать шестого апреля начальник Генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Он отметил, что армия продолжает создание зоны безопасности в Сумской области.В четверг во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции Путин рассказал, что вооруженные силы сейчас решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250525/ukraina-2018680962.html
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курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины
В группировке "Север" рассказали о зоне безопасности у российской границы

ВС России после освобождения Курской области создают зону безопасности

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка" в зоне СВО
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Вооруженные силы после освобождения от украинских боевиков Курской области создают зону безопасности вдоль российской границы, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Север" Ярослав Якимкин.
«

"После освобождения от противника Курской области подразделения российской группировки войск выполняют боевую задачу по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы Российской Федерации", — сказал он.

Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Якимкин уточнил, что только за последнюю неделю бойцы освободили Марьино и Локню в Сумской области. Также военные значительно продвинулись в районе города Волчанск в Харьковской области.
«
"В настоящее время войска ежесуточно продолжают продвигаться вперед, оттесняя противника от государственной границы для создания "санитарной зоны" и обеспечения безопасности мирного населения приграничных российских регионов", — добавил начальник пресс-центра.
Двадцать шестого апреля начальник Генштаба российских вооруженных сил Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. Он отметил, что армия продолжает создание зоны безопасности в Сумской области.
В четверг во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции Путин рассказал, что вооруженные силы сейчас решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
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