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Вице-спикер парламента Словакии поддержал защиту памятника советским воинам

Вице-спикер парламента Словакии поддержал защиту памятника советским воинам - РИА Новости, 25.05.2025

Вице-спикер парламента Словакии поддержал защиту памятника советским воинам

Вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко поддержал петицию... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T21:05:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 25 мая - РИА Новости. Вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко поддержал петицию за сохранение и охрану памятника советским воинам в словацком городе Кошице, который ранее неоднократно оскверняли, сообщил ее инициатор, активист Александр Рябов. Рябов в начале мая сообщил, что начался сбор подписей под петицией за сохранение и охрану Памятника павшим солдатам Советской армии в городе Кошице (второй по величине город Словакии, на востоке страны) и сохранение названия Площади освободителей, на которой расположен мемориал. Тогда он подверг критике городских депутатов, которые раздумывали о переносе памятника вместо того, чтобы заниматься решением реальных проблем города. "У нас уже 5 тысяч подписей, присоединился и вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко", - написал Рябов на своей странице в социальной сети Facebook* в воскресенье.Активист опубликовал видеозапись, на которой вместе с Данко петицию подписывают еще два депутата от его партии. "Для нас честь символически поддержать (петицию - ред.), мы болеем за вас… Сделаю все, чтобы вам помочь, искренне желаю тебе остановить этих безумцев", - сказал Данко, обращаясь к Рябову. Активист объяснил, что городские депутаты несколько месяцев раздумывали о возможности переноса памятника, но пришли к выводу, что сделать это невозможно, однако они по-прежнему хотят изменить название площади. Памятник, установленный на центральной площади Кошице в 1945 году в память погибших при освобождении города советских солдат, неоднократно повреждали, его обливали краской, ломали советские символы: звезды, серп и молот. В середине мая 2023 года гражданин Словакии молотком отколол часть надписи на мемориале. Дипмиссия РФ в Словакии тогда назвала его действия постыдными, выразив надежду, что им будет дана правовая оценка со стороны властей. В июне 2023 года прозвучало предложение перенести мемориал на кладбище и переименовать центральную Площадь освободителей, на которой находится памятник, в Легионерскую площадь. Словацкое издание Aktuality тогда сообщало, что местные власти в вопросе переименования "склоняются к изменению", но оно должно быть обязательно исторически связано с городом, к тому же любая подобная инициатива должна быть рассмотрена компетентной комиссией муниципалитета. В ноябре 2024 года МВД Словакии профинансировало реставрацию памятника, выделив на эти цели 11,1 тысячи евро, еще 2,7 тысячи евро выделила администрация города Кошице. На эти средства были обновлены символы и мемориальные доски. В декабре 2024 года в социальной сети Facebook* появилась видеозапись, на которой было видно, как мужчина отламывает серпы и молоты от памятника. Она была опубликована на странице словацкого активиста Любоша Лоренза. Лоренз и сам в 2017 году повредил этот мемориал отверткой.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250202/memorial-1996929804.html

https://ria.ru/20241228/slovakija-1991777313.html

https://ria.ru/20250131/posolstvo-1996716939.html

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Наталья Макарова

в мире, словакия, кошице, россия, андрей данко, facebook