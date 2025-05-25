https://ria.ru/20250525/vertolet-2018957379.html

Вертолет Путина был в эпицентре отражения атаки БПЛА в Курской области

Вертолет Путина был в эпицентре отражения атаки БПЛА в Курской области - РИА Новости, 25.05.2025

Вертолет Путина был в эпицентре отражения атаки БПЛА в Курской области

Вертолет президента Владимира Путина во время посещения им Курской области фактически попал в эпицентр отражения массированной атаки украинских беспилотников,... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T12:28:00+03:00

2025-05-25T12:28:00+03:00

2025-05-25T15:10:00+03:00

безопасность

курская область

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Вертолет президента Владимира Путина во время посещения им Курской области фактически попал в эпицентр отражения массированной атаки украинских беспилотников, сообщил командир дивизии ПВО Юрий Дашкин в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1"."(Вертолет президента был. — Прим. ред.) фактически в эпицентре отражения массированной атаки беспилотников противника", — сказал он.По словам Дашкина, массированную атаку дронов успешно отразили, российские военные полностью обеспечили безопасность президента.Путин 20 мая с рабочей поездкой посетил Курскую область. Глава государства провел встречу с главами муниципалитетов региона и волонтерами, а также побывал на строящейся АЭС в Курчатове. Во время поездки президент подчеркнул, что обладает всей информацией по ситуации в Курской области, так как об этом ему докладывают правительство, военные и спецслужбы. Он также осудил преступные действия Украины и дал поручения по восстановлению пострадавшей инфраструктуры региона.

https://ria.ru/20250525/svo-2018674065.html

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курская область

россия

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Командир дивизии ПВО об обеспечении безопасности вертолета Путина во время поездки в Курскую область Вертолёт Путина во время посещения им Курской области фактически попал в эпицентр отражения массированной атаки украинских БПЛА, сообщил командир дивизии ПВО Юрий Дашкин. По его словам, российские военные полностью обеспечили безопасность президента. 2025-05-25T12:28 true PT1M21S