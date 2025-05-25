https://ria.ru/20250525/venesuela-2019015826.html
В Венесуэле высказались о ситуации на выборах в стране
В Венесуэле высказались о ситуации на выборах в стране - РИА Новости, 25.05.2025
В Венесуэле высказались о ситуации на выборах в стране
Венесуэльцы на воскресных выборах подтверждает свою приверженность защите спорной с Гайаной территории Эссекибо - недавно образованного венесуэльского региона,... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T21:58:00+03:00
2025-05-25T21:58:00+03:00
2025-05-25T21:58:00+03:00
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МЕХИКО, 25 мая - РИА Новости. Венесуэльцы на воскресных выборах подтверждает свою приверженность защите спорной с Гайаной территории Эссекибо - недавно образованного венесуэльского региона, где впервые выбирают губернатора, заявила вице-президент боливарианской республики Делси Родригес. В воскресенье в стране избираются 285 депутатов национальной ассамблеи, 260 членов региональных советов и 24 губернатора. Порядок обеспечивают более 490 тысяч сотрудников силовых и гражданских структур. Впервые в истории на этих выборах жители Венесуэлы избирают губернатора нового административного субъекта - Гуаяна-Эссекибо, - созданного в декабре 2023 года по итогам всенародного плебисцита. Также определяются восемь депутатов национальной ассамблеи от этого региона и семь членов регионального парламента. Физически голосование проходит на территории соседнего штата Боливар - в приходах Сан-Исидро и Далла-Коста муниципалитета Сифонтес. Там зарегистрировано 21 403 избирателя, 98,9% из которых являются гражданами боливарианской республики. "Сегодня венесуэльский народ подтверждает путь, выбранный на референдуме по Эссекибо, легитимность нашего права, его юридические основания. Эти права неотчуждаемы", - сказала Родригес после голосования в Каракасе, слова которой привел телеканал VTV. Вице-президент подчеркнула, что власти Гайаны должны осознать, что Венесуэла не откажется от своих исторических прав на Эссекибо, спор за который идет с XIX века, и добавила, что действия властей в Джорджтауне в этом вопросе все чаще соответствуют интересам транснациональных компаний, таких, как ExxonMobil, а не национальным интересам. По словам Родригес, избирательный процесс в стране в целом проходит спокойно и организованно. "Хочу поздравить Венесуэлу, наш избирательный совет, вооруженные силы и органы безопасности, которые обеспечили полную готовность всех избирательных структур. В очередной раз народ Венесуэлы дает урок демократии и подтверждает, что наш путь - это мир, голосование и диалог", - добавила вице-президент. На протяжении более 100 лет Венесуэла и Гайана, которая была британской колонией и в настоящее время входит в состав Содружества наций, спорят из-за территории Эссекибо - области, которая имеет большие запасы нефти. В 1966 году обе страны подписали женевское соглашение о поиске мирного решения этого спора, но в 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН, в котором она попросила юридически утвердить арбитражное решение 1899 года, которое дает стране абсолютный контроль над территорией. Представители правительства Венесуэлы в 2024 году приняли участие в заседании Международного суда ООН по территориальному спору с Гайаной о принадлежности Эссекибо, после чего подчеркнули, что не признают его юрисдикцию в этом вопросе и призвали власти Гайаны вернуться к прямым переговорам. Один из последних инцидентов на границе Гайаны и Венесуэлы состоялся 1 марта. Али сообщил, что венесуэльский военный корабль вошел в богатые нефтью воды в спорном районе. Боливарианские национальные вооруженные силы FANB отвергли обвинения Гайаны, заявив, что реализуют свои конституционные функции по обеспечению национального суверенитета и безопасности. По данным FANB, в спорном районе с согласия Гайаны присутствовали в то время 28 иностранных буровых судов и танкеров.
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в мире, гайана, венесуэла, эссекибо, делси родригес, оон, exxon mobil, содружество наций
В мире, Гайана, Венесуэла, Эссекибо, Делси Родригес, ООН, Exxon Mobil, Содружество наций
В Венесуэле высказались о ситуации на выборах в стране
Вице-президент Родригес: венесуэльские избиратели поддерживают защиту Эссекибо
МЕХИКО, 25 мая - РИА Новости. Венесуэльцы на воскресных выборах подтверждает свою приверженность защите спорной с Гайаной территории Эссекибо - недавно образованного венесуэльского региона, где впервые выбирают губернатора, заявила вице-президент боливарианской республики Делси Родригес.
В воскресенье в стране избираются 285 депутатов национальной ассамблеи, 260 членов региональных советов и 24 губернатора. Порядок обеспечивают более 490 тысяч сотрудников силовых и гражданских структур. Впервые в истории на этих выборах жители Венесуэлы
избирают губернатора нового административного субъекта - Гуаяна-Эссекибо, - созданного в декабре 2023 года по итогам всенародного плебисцита. Также определяются восемь депутатов национальной ассамблеи от этого региона и семь членов регионального парламента. Физически голосование проходит на территории соседнего штата Боливар
- в приходах Сан-Исидро и Далла-Коста муниципалитета Сифонтес. Там зарегистрировано 21 403 избирателя, 98,9% из которых являются гражданами боливарианской республики.
"Сегодня венесуэльский народ подтверждает путь, выбранный на референдуме по Эссекибо, легитимность нашего права, его юридические основания. Эти права неотчуждаемы", - сказала Родригес
после голосования в Каракасе
, слова которой привел телеканал VTV.
Вице-президент подчеркнула, что власти Гайаны
должны осознать, что Венесуэла не откажется от своих исторических прав на Эссекибо, спор за который идет с XIX века, и добавила, что действия властей в Джорджтауне в этом вопросе все чаще соответствуют интересам транснациональных компаний, таких, как ExxonMobil
, а не национальным интересам.
По словам Родригес, избирательный процесс в стране в целом проходит спокойно и организованно.
"Хочу поздравить Венесуэлу, наш избирательный совет, вооруженные силы и органы безопасности, которые обеспечили полную готовность всех избирательных структур. В очередной раз народ Венесуэлы дает урок демократии и подтверждает, что наш путь - это мир, голосование и диалог", - добавила вице-президент.
На протяжении более 100 лет Венесуэла и Гайана, которая была британской колонией и в настоящее время входит в состав Содружества наций
, спорят из-за территории Эссекибо
- области, которая имеет большие запасы нефти. В 1966 году обе страны подписали женевское соглашение о поиске мирного решения этого спора, но в 2018 году Гайана подала иск в Международный суд ООН
, в котором она попросила юридически утвердить арбитражное решение 1899 года, которое дает стране абсолютный контроль над территорией.
Представители правительства Венесуэлы в 2024 году приняли участие в заседании Международного суда ООН по территориальному спору с Гайаной о принадлежности Эссекибо, после чего подчеркнули, что не признают его юрисдикцию в этом вопросе и призвали власти Гайаны вернуться к прямым переговорам.
Один из последних инцидентов на границе Гайаны и Венесуэлы состоялся 1 марта. Али сообщил, что венесуэльский военный корабль вошел в богатые нефтью воды в спорном районе. Боливарианские национальные вооруженные силы FANB отвергли обвинения Гайаны, заявив, что реализуют свои конституционные функции по обеспечению национального суверенитета и безопасности. По данным FANB, в спорном районе с согласия Гайаны присутствовали в то время 28 иностранных буровых судов и танкеров.