https://ria.ru/20250525/vasilevka-2018978803.html

В центре запорожской Васильевки обнаружили подозрительный предмет

В центре запорожской Васильевки обнаружили подозрительный предмет - РИА Новости, 25.05.2025

В центре запорожской Васильевки обнаружили подозрительный предмет

Подозрительный предмет обнаружен в центре города Васильевка Запорожской области, его обезвредят с помощью контролируемого подрыва, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T15:44:00+03:00

2025-05-25T15:44:00+03:00

2025-05-25T15:44:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Подозрительный предмет обнаружен в центре города Васильевка Запорожской области, его обезвредят с помощью контролируемого подрыва, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "От оперативный служб поступила информация об обнаружении в центре Васильевки подозрительного предмета. Прибывшими на место специалистами принято решение его обезвредить с помощью контролируемого подрыва с полным соблюдением всех мер безопасности. В городе может быть слышен звук взрыва, местному населению беспокоиться не стоит", - сказал Рогов. По его словам, обстановка в Васильевке спокойная и находится под полным контролем властей. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250504/mina-2014897408.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, запорожская область, днепр (город), владимир рогов