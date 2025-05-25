https://ria.ru/20250525/vasilevka-2018978803.html
В центре запорожской Васильевки обнаружили подозрительный предмет
В центре запорожской Васильевки обнаружили подозрительный предмет - РИА Новости, 25.05.2025
В центре запорожской Васильевки обнаружили подозрительный предмет
Подозрительный предмет обнаружен в центре города Васильевка Запорожской области, его обезвредят с помощью контролируемого подрыва, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T15:44:00+03:00
2025-05-25T15:44:00+03:00
2025-05-25T15:44:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости. Подозрительный предмет обнаружен в центре города Васильевка Запорожской области, его обезвредят с помощью контролируемого подрыва, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "От оперативный служб поступила информация об обнаружении в центре Васильевки подозрительного предмета. Прибывшими на место специалистами принято решение его обезвредить с помощью контролируемого подрыва с полным соблюдением всех мер безопасности. В городе может быть слышен звук взрыва, местному населению беспокоиться не стоит", - сказал Рогов. По его словам, обстановка в Васильевке спокойная и находится под полным контролем властей. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250504/mina-2014897408.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, россия, запорожская область, днепр (город), владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Запорожская область, Днепр (город), Владимир Рогов
В центре запорожской Васильевки обнаружили подозрительный предмет
Рогов: в центре Васильевки в Запорожской области нашли подозрительный предмет