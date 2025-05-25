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СМИ: сбой связи вертолета нарушил посадку самолетов в Вашингтоне - РИА Новости, 25.05.2025
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02:09 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/vashington-2018926655.html
СМИ: сбой связи вертолета нарушил посадку самолетов в Вашингтоне
СМИ: сбой связи вертолета нарушил посадку самолетов в Вашингтоне - РИА Новости, 25.05.2025
СМИ: сбой связи вертолета нарушил посадку самолетов в Вашингтоне
Пентагон потерял связь с одним из армейских вертолетов Black Hawk во время полета 1 мая, в результате чего два коммерческих самолета были вынуждены отменить... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T02:09:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Пентагон потерял связь с одним из армейских вертолетов Black Hawk во время полета 1 мая, в результате чего два коммерческих самолета были вынуждены отменить посадку в Вашингтоне, сообщает телеканал CBS. "В начале мая военные авиадиспетчеры на короткое время потеряли связь с армейским вертолетом, когда он приближался к Пентагону. Из-за этого двум коммерческим самолетам пришлось прервать посадку в аэропорту Вашингтона", - передает CBS, ссылаясь на сообщения военных. По данным телеканала, об инциденте, произошедшем в начале мая, стало известно только в субботу. Сотрудники министерства обороны подтвердили, что вертолет Black Hawk потерял связь с диспетчерской службой Пентагона примерно на 20 секунд во время захода на посадку. В связи с этим диспетчеры приняли решение отменить посадку первого самолета авиакомпании Delta Air Lines, так как посчитали, что оба воздушных судна могут оказаться в зоне возможного столкновения. Вертолет совершил повторный облет вокруг здания Пентагона, после чего диспетчеры аэропорта приняли решение отменить посадку второго самолета авиакомпании Republic Airways, так как всё еще не располагали точными данными о местонахождении Black Hawk. Причиной потери связи с Black Hawk, по предварительным данным, стало то, что временная антенна была установлена в месте, не обеспечивающем устойчивую связь с вертолетом. После инцидента армия приняла решение о временной приостановке всех полетов в Пентагон и обратно. В январе 2025 года в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне произошло столкновение военного вертолета Black Hawk с пассажирским самолетом Bombardier. В результате катастрофы погибли 67 человек.
https://ria.ru/20250507/ssha-2015435939.html
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в мире, министерство обороны сша, delta air lines, сша, вашингтон (город)
В мире, Министерство обороны США, Delta Air Lines, США, Вашингтон (город)
СМИ: сбой связи вертолета нарушил посадку самолетов в Вашингтоне

CBS: сбой связи у армейского вертолета нарушил посадку самолетов в Вашингтоне

© Фото : U.S. Army / Pvt. Brandon BruerВертолет HH-60M Black Hawk ВВС США
Вертолет HH-60M Black Hawk ВВС США - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© Фото : U.S. Army / Pvt. Brandon Bruer
Вертолет HH-60M Black Hawk ВВС США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Пентагон потерял связь с одним из армейских вертолетов Black Hawk во время полета 1 мая, в результате чего два коммерческих самолета были вынуждены отменить посадку в Вашингтоне, сообщает телеканал CBS.
"В начале мая военные авиадиспетчеры на короткое время потеряли связь с армейским вертолетом, когда он приближался к Пентагону. Из-за этого двум коммерческим самолетам пришлось прервать посадку в аэропорту Вашингтона", - передает CBS, ссылаясь на сообщения военных.
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По данным телеканала, об инциденте, произошедшем в начале мая, стало известно только в субботу. Сотрудники министерства обороны подтвердили, что вертолет Black Hawk потерял связь с диспетчерской службой Пентагона примерно на 20 секунд во время захода на посадку. В связи с этим диспетчеры приняли решение отменить посадку первого самолета авиакомпании Delta Air Lines, так как посчитали, что оба воздушных судна могут оказаться в зоне возможного столкновения. Вертолет совершил повторный облет вокруг здания Пентагона, после чего диспетчеры аэропорта приняли решение отменить посадку второго самолета авиакомпании Republic Airways, так как всё еще не располагали точными данными о местонахождении Black Hawk.
Причиной потери связи с Black Hawk, по предварительным данным, стало то, что временная антенна была установлена в месте, не обеспечивающем устойчивую связь с вертолетом. После инцидента армия приняла решение о временной приостановке всех полетов в Пентагон и обратно.
В январе 2025 года в аэропорту имени Рейгана в Вашингтоне произошло столкновение военного вертолета Black Hawk с пассажирским самолетом Bombardier. В результате катастрофы погибли 67 человек.
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