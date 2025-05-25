https://ria.ru/20250525/varshava-2018963753.html
В Варшаве проходят марши в поддержку кандидатов в президенты
В Варшаве проходят марши в поддержку кандидатов в президенты - РИА Новости, 25.05.2025
В Варшаве проходят марши в поддержку кандидатов в президенты
Многолюдные уличные марши в поддержку обоих участников второго тура выборов президента Польши проходят в воскресенье в Варшаве, передают корреспонденты РИА... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T13:35:00+03:00
2025-05-25T13:35:00+03:00
2025-05-25T13:35:00+03:00
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рафал тшасковски
кароль навроцкий
дональд туск
президентские выборы в польше — 2025
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ВАРШАВА, 25 мая – РИА Новости. Многолюдные уличные марши в поддержку обоих участников второго тура выборов президента Польши проходят в воскресенье в Варшаве, передают корреспонденты РИА Новости. В первом туре президентских выборов, который прошел 18 мая, кандидат от правящей коалиции Рафал Тшасковский получил 31,36% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий - 29,54% голосов. Оба вышли во второй тур, который состоится 1 июня. Участники марша в поддержку Тшасковского собрались на Банковой площади, рядом с мэрией Варшавы. Это символически связано с тем, что тот является мэром Варшавы. Участники шествия пройдут по улице Маршалковской до площади Конституции. Здесь собрались несколько десятков тысяч человек. Они принесли с собой флаги Европейского союза и Польши, один из которых - длиной несколько десятков метров. "Мы команда рыжего (премьера Польши Дональда Туска - ред.), мы голосуем за Тшасковского", - написано на одном из плакатов. "Не за то деды проливали кровь, чтобы Навроцкий это похоронил", - гласит другой плакат. Участники акции постоянно скандируют: "Вся Польша за Рафала". На этом марше присутствует множество политиков правящей коалиции Польши, в том числе премьер Дональд Туск. Также там находится избранный президент Румынии Никушор Дан. Обращаясь к собравшимся, он выразил поддержку Тшасковскому. "У нас те же ценности и приоритеты", - сказал он. Марш в поддержку Навроцкого не такой многочисленный. Несколько тысяч человек собрались на площади де Голля. Оттуда участники пройдут по улице Новый Свят, Краковскому предместью до Замковой площади. Они принесли с собой польские и американские флаги, выражая таким образом поддержку курсу их кандидата на сотрудничество с нынешней американской администрацией и президентом Дональдом Трампом. Флагов Евросоюза здесь нет. Также они принесли с собой плакаты антиправительственного содержания. "Нет фольксдойчу!" - гласит один из них, намекая на пронемецкую, как считают сторонники оппозиции, политику нынешнего правительства Польши и самого Тшасковского. "Рыжей вороне не победить орла", - написано на другом плакате с намеком на цвет волос премьера Польши Туска. Участники марша выкрикивают лозунги не только в поддержку своего кандидата, но также выражающие негативное отношение к мигрантам, Европейскому союзу и лицам нетрадиционной сексуальной ориентации. "Я поддерживаю Кароля Навроцкого, так как он является единственным человеком, который может спасти Польшу. Если выиграет Тшасковский, то мы откажемся под сапогом - немецким или советским", - заявил РИА Новости один из участников акции по имени Михаил, который специально приехал из Варминско-Мазурского воеводства. Проведение сразу двух крупных уличных мероприятий в польской столице вызвало серьезные затруднения в дорожном движении.
https://ria.ru/20250524/polsha-2018919142.html
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в мире, польша, варшава, румыния, рафал тшасковски, кароль навроцкий, дональд туск, президентские выборы в польше — 2025
В мире, Польша, Варшава, Румыния, Рафал Тшасковски, Кароль Навроцкий, Дональд Туск, Президентские выборы в Польше — 2025
В Варшаве проходят марши в поддержку кандидатов в президенты
В Варшаве проходят марши в поддержку Тшасковского и Навроцкого
ВАРШАВА, 25 мая – РИА Новости. Многолюдные уличные марши в поддержку обоих участников второго тура выборов президента Польши проходят в воскресенье в Варшаве, передают корреспонденты РИА Новости.
В первом туре президентских выборов, который прошел 18 мая, кандидат от правящей коалиции Рафал Тшасковский
получил 31,36% голосов избирателей, а кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий
- 29,54% голосов. Оба вышли во второй тур, который состоится 1 июня.
Участники марша в поддержку Тшасковского собрались на Банковой площади, рядом с мэрией Варшавы
. Это символически связано с тем, что тот является мэром Варшавы. Участники шествия пройдут по улице Маршалковской до площади Конституции.
Здесь собрались несколько десятков тысяч человек. Они принесли с собой флаги Европейского союза и Польши
, один из которых - длиной несколько десятков метров.
"Мы команда рыжего (премьера Польши Дональда Туска
- ред.), мы голосуем за Тшасковского", - написано на одном из плакатов. "Не за то деды проливали кровь, чтобы Навроцкий это похоронил", - гласит другой плакат.
Участники акции постоянно скандируют: "Вся Польша за Рафала".
На этом марше присутствует множество политиков правящей коалиции Польши, в том числе премьер Дональд Туск.
Также там находится избранный президент Румынии Никушор Дан
. Обращаясь к собравшимся, он выразил поддержку Тшасковскому. "У нас те же ценности и приоритеты", - сказал он.
Марш в поддержку Навроцкого не такой многочисленный. Несколько тысяч человек собрались на площади де Голля. Оттуда участники пройдут по улице Новый Свят, Краковскому предместью до Замковой площади.
Они принесли с собой польские и американские флаги, выражая таким образом поддержку курсу их кандидата на сотрудничество с нынешней американской администрацией и президентом Дональдом Трампом
. Флагов Евросоюза здесь нет.
Также они принесли с собой плакаты антиправительственного содержания. "Нет фольксдойчу!" - гласит один из них, намекая на пронемецкую, как считают сторонники оппозиции, политику нынешнего правительства Польши и самого Тшасковского. "Рыжей вороне не победить орла", - написано на другом плакате с намеком на цвет волос премьера Польши Туска.
Участники марша выкрикивают лозунги не только в поддержку своего кандидата, но также выражающие негативное отношение к мигрантам, Европейскому союзу и лицам нетрадиционной сексуальной ориентации.
"Я поддерживаю Кароля Навроцкого, так как он является единственным человеком, который может спасти Польшу. Если выиграет Тшасковский, то мы откажемся под сапогом - немецким или советским", - заявил РИА Новости один из участников акции по имени Михаил, который специально приехал из Варминско-Мазурского воеводства.
Проведение сразу двух крупных уличных мероприятий в польской столице вызвало серьезные затруднения в дорожном движении.