https://ria.ru/20250525/uscherb-2018931501.html

Обвиняемый в поставках некачественной продукции в армию возместил ущерб

Обвиняемый в поставках некачественной продукции в армию возместил ущерб - РИА Новости, 25.05.2025

Обвиняемый в поставках некачественной продукции в армию возместил ущерб

Руководитель фирмы ООО "Сибирская навигационная компания" Владислав Пыльский, обвиняемый в поставках некачественной продукции в российскую армию, полностью... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T05:12:00+03:00

2025-05-25T05:12:00+03:00

2025-05-25T10:33:00+03:00

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Руководитель фирмы ООО "Сибирская навигационная компания" Владислав Пыльский, обвиняемый в поставках некачественной продукции в российскую армию, полностью возместил причиненный ущерб, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Причиненный ущерб государству от мошеннических действий Пыльского следствие ранее оценило в 164 миллиона рублей, сообщал Следственный комитет. В судебных документах указано, что расследование дела в отношении Пыльского в настоящий момент фактически завершено, военному прокурору предстоит его утвердить, дабы обвинительное заключение было направлено в суд для рассмотрения. На этом основании защита просила изменить Пыльскому меру пресечения на более мягкую, адвокаты подчеркивали, что расследованию на этом этапе он помешать не может, а причиненный ущерб был полностью возмещен. Тем не менее суд в Москве оставил мужчину в СИЗО, следует из материалов. Пыльскому предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой. Санкция этой статьи предусматривает в случае обвинительного приговора наказание до десяти лет лишения свободы, а также крупный штраф и дополнительное наказание в виде ограничения свободы уже после освобождения. По данным следствия, в 2022 году Пыльский вместе с сообщниками поставил в российскую армию военную продукцию, которая не соответствовала необходимым требованиям. Из-за этого государству был причинен ущерб на сумму 164 миллиона рублей. Вскоре после возбуждения дела предприниматель был арестован.

https://ria.ru/20250523/el-2018639377.html

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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)