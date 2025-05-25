https://ria.ru/20250525/ural-2018965915.html

На Урале подросток ранил ножом одноклассника

На Урале подросток ранил ножом одноклассника - РИА Новости, 25.05.2025

На Урале подросток ранил ножом одноклассника

Подросток ранил ножом одноклассника во время прогулки в Верхней Пышме Свердловской области, ребенок в больнице, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T13:54:00+03:00

2025-05-25T13:54:00+03:00

2025-05-25T15:14:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

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свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Подросток ранил ножом одноклассника во время прогулки в Верхней Пышме Свердловской области, ребенок в больнице, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в воскресенье. По данным ведомства, вечером в субботу 13-летний подросток отправился на прогулку с двумя одноклассниками. Затем между школьниками произошла словесная перепалка, один из них достал из рюкзака нож и стал им угрожать. "Но на этом конфликт не прекратился, и между несовершеннолетними развязалась драка, в результате которой потерпевший получил ножевое ранение в область спины", – рассказали в прокуратуре. После этого, отмечает пресс-служба, школьник вместе со вторым подростком, наблюдавшим за происходящим, сбежал с места происшествия, оставив одноклассника в беспомощном состоянии, выбросив нож и рюкзак по дороге. "Сам виновный пояснил, что применять оружие он не хотел, а удар был нанесен им случайно, поскольку в ходе разгоревшейся драки он забыл, что нож находится у него в руке", – уточняет надзорное ведомство. Пострадавший ребенок в больнице Екатеринбурга, тяжесть телесных повреждений выясняется. Оба мальчика на учете не состояли, по месту учебы характеризуются удовлетворительно. Прокуратура начала проверку.Как уточнили РИА Новости в региональном управлении СК РФ, по факту происшествия возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, пострадавшему мальчику 12 лет, точной информации о его состоянии пока нет.

https://ria.ru/20250525/lenoblast-2018953498.html

https://ria.ru/20250520/wildberries-2018139763.html

верхняя пышма

свердловская область

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происшествия, здоровье - общество, верхняя пышма, свердловская область, екатеринбург