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На Урале подросток ранил ножом одноклассника
На Урале подросток ранил ножом одноклассника - РИА Новости, 25.05.2025
На Урале подросток ранил ножом одноклассника
Подросток ранил ножом одноклассника во время прогулки в Верхней Пышме Свердловской области, ребенок в больнице, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T13:54:00+03:00
2025-05-25T13:54:00+03:00
2025-05-25T15:14:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Подросток ранил ножом одноклассника во время прогулки в Верхней Пышме Свердловской области, ребенок в больнице, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в воскресенье. По данным ведомства, вечером в субботу 13-летний подросток отправился на прогулку с двумя одноклассниками. Затем между школьниками произошла словесная перепалка, один из них достал из рюкзака нож и стал им угрожать. "Но на этом конфликт не прекратился, и между несовершеннолетними развязалась драка, в результате которой потерпевший получил ножевое ранение в область спины", – рассказали в прокуратуре. После этого, отмечает пресс-служба, школьник вместе со вторым подростком, наблюдавшим за происходящим, сбежал с места происшествия, оставив одноклассника в беспомощном состоянии, выбросив нож и рюкзак по дороге. "Сам виновный пояснил, что применять оружие он не хотел, а удар был нанесен им случайно, поскольку в ходе разгоревшейся драки он забыл, что нож находится у него в руке", – уточняет надзорное ведомство. Пострадавший ребенок в больнице Екатеринбурга, тяжесть телесных повреждений выясняется. Оба мальчика на учете не состояли, по месту учебы характеризуются удовлетворительно. Прокуратура начала проверку.Как уточнили РИА Новости в региональном управлении СК РФ, по факту происшествия возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, пострадавшему мальчику 12 лет, точной информации о его состоянии пока нет.
https://ria.ru/20250525/lenoblast-2018953498.html
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происшествия, здоровье - общество, верхняя пышма, свердловская область, екатеринбург
Происшествия, Здоровье - Общество, Верхняя Пышма, Свердловская область, Екатеринбург
На Урале подросток ранил ножом одноклассника
В Верхней Пышме во время прогулки подросток ранил одноклассника ножом
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая – РИА Новости. Подросток ранил ножом одноклассника во время прогулки в Верхней Пышме Свердловской области, ребенок в больнице, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в воскресенье.
По данным ведомства, вечером в субботу 13-летний подросток отправился на прогулку с двумя одноклассниками. Затем между школьниками произошла словесная перепалка, один из них достал из рюкзака нож и стал им угрожать.
"Но на этом конфликт не прекратился, и между несовершеннолетними развязалась драка, в результате которой потерпевший получил ножевое ранение в область спины", – рассказали в прокуратуре.
После этого, отмечает пресс-служба, школьник вместе со вторым подростком, наблюдавшим за происходящим, сбежал с места происшествия, оставив одноклассника в беспомощном состоянии, выбросив нож и рюкзак по дороге.
"Сам виновный пояснил, что применять оружие он не хотел, а удар был нанесен им случайно, поскольку в ходе разгоревшейся драки он забыл, что нож находится у него в руке", – уточняет надзорное ведомство.
Пострадавший ребенок в больнице Екатеринбурга
, тяжесть телесных повреждений выясняется. Оба мальчика на учете не состояли, по месту учебы характеризуются удовлетворительно. Прокуратура начала проверку.
Как уточнили РИА Новости в региональном управлении СК РФ, по факту происшествия возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, пострадавшему мальчику 12 лет, точной информации о его состоянии пока нет.