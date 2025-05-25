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"Настала очередь": на Западе предупредили Украину из-за России
"Настала очередь": на Западе предупредили Украину из-за России - РИА Новости, 25.05.2025
"Настала очередь": на Западе предупредили Украину из-за России
Украинцы должны прекратить боевые действия во избежание дальнейших печальных перспектив, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в своем... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T21:34:00+03:00
2025-05-25T21:34:00+03:00
2025-05-25T21:34:00+03:00
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Украинцы должны прекратить боевые действия во избежание дальнейших печальных перспектив, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в своем профиле в соцсети Х."Если вы не остановите войну, когда вы ее проигрываете, то в конечном счете она доберется и до вашего дома. Немцы усвоили это 80 лет назад, а теперь, к сожалению, настала очередь украинцев усвоить то же самое", — написал он.Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, Москва продолжит бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации.
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"Настала очередь": на Западе предупредили Украину из-за России
Малинен: если Киев не остановит конфликт, он нагрянет в дом каждого украинца