https://ria.ru/20250525/ukraina-2019014120.html

"Настала очередь": на Западе предупредили Украину из-за России

"Настала очередь": на Западе предупредили Украину из-за России - РИА Новости, 25.05.2025

"Настала очередь": на Западе предупредили Украину из-за России

Украинцы должны прекратить боевые действия во избежание дальнейших печальных перспектив, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в своем... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T21:34:00+03:00

2025-05-25T21:34:00+03:00

2025-05-25T21:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

москва

туомас малинен

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950726020_0:350:2936:2001_1920x0_80_0_0_6e848b580169dd81b7e14c0af8df13d9.jpg

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Украинцы должны прекратить боевые действия во избежание дальнейших печальных перспектив, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в своем профиле в соцсети Х."Если вы не остановите войну, когда вы ее проигрываете, то в конечном счете она доберется и до вашего дома. Немцы усвоили это 80 лет назад, а теперь, к сожалению, настала очередь украинцев усвоить то же самое", — написал он.Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, Москва продолжит бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации.

https://ria.ru/20250525/evropa-2019001737.html

украина

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, москва, туомас малинен, владимир путин