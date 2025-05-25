Рейтинг@Mail.ru
"Настала очередь": на Западе предупредили Украину из-за России - РИА Новости, 25.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:34 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/ukraina-2019014120.html
"Настала очередь": на Западе предупредили Украину из-за России
"Настала очередь": на Западе предупредили Украину из-за России - РИА Новости, 25.05.2025
"Настала очередь": на Западе предупредили Украину из-за России
Украинцы должны прекратить боевые действия во избежание дальнейших печальных перспектив, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в своем... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T21:34:00+03:00
2025-05-25T21:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
москва
туомас малинен
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950726020_0:350:2936:2001_1920x0_80_0_0_6e848b580169dd81b7e14c0af8df13d9.jpg
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Украинцы должны прекратить боевые действия во избежание дальнейших печальных перспектив, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в своем профиле в соцсети Х."Если вы не остановите войну, когда вы ее проигрываете, то в конечном счете она доберется и до вашего дома. Немцы усвоили это 80 лет назад, а теперь, к сожалению, настала очередь украинцев усвоить то же самое", — написал он.Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, Москва продолжит бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации.
https://ria.ru/20250525/evropa-2019001737.html
украина
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950726020_83:0:2751:2001_1920x0_80_0_0_2d154d09acacdf68b73b946f28a6f601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, москва, туомас малинен, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва, Туомас Малинен, Владимир Путин
"Настала очередь": на Западе предупредили Украину из-за России

Малинен: если Киев не остановит конфликт, он нагрянет в дом каждого украинца

© AP PhotoУкраинские военные в Киеве
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© AP Photo
Украинские военные в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Украинцы должны прекратить боевые действия во избежание дальнейших печальных перспектив, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в своем профиле в соцсети Х.
"Если вы не остановите войну, когда вы ее проигрываете, то в конечном счете она доберется и до вашего дома. Немцы усвоили это 80 лет назад, а теперь, к сожалению, настала очередь украинцев усвоить то же самое", — написал он.
Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, Москва продолжит бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации.
Флаги европейских государств перед зданием Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
"Все претендуют": в США раскрыли коварные планы Европы по Украине
Вчера, 19:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМоскваТуомас МалиненВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала