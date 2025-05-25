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ВС России улучшили позиции в Часовом Яре, в ДНР
ВС России улучшили позиции в Часовом Яре, в ДНР - РИА Новости, 25.05.2025
ВС России улучшили позиции в Часовом Яре, в ДНР
Подразделения российских войск улучшили свои позиции в Часовом Яре Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T20:16:00+03:00
2025-05-25T20:16:00+03:00
2025-05-25T20:34:00+03:00
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Подразделения российских войск улучшили свои позиции в Часовом Яре Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Также видим улучшение позиции в Часовом Яре", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.Неделей ранее глава ДНР сообщал, что ВСУ ещё имеют возможность удерживаться в Часов Яре, где продолжаются городские бои.Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец - Донбасс, за которым находилась основная часть города. Тем не менее, сперва российские войска выбили ВСУ из микрорайона Канал, расположенного на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.
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ВС России улучшили позиции в Часовом Яре, в ДНР
Пушилин: ВС России улучшили позиции в Часовом Яре, в ДНР