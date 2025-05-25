https://ria.ru/20250525/ukraina-2019007879.html

ВС России улучшили позиции в Часовом Яре, в ДНР

ВС России улучшили позиции в Часовом Яре, в ДНР - РИА Новости, 25.05.2025

ВС России улучшили позиции в Часовом Яре, в ДНР

Подразделения российских войск улучшили свои позиции в Часовом Яре Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 25.05.2025

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донецкая народная республика

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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Подразделения российских войск улучшили свои позиции в Часовом Яре Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Также видим улучшение позиции в Часовом Яре", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.Неделей ранее глава ДНР сообщал, что ВСУ ещё имеют возможность удерживаться в Часов Яре, где продолжаются городские бои.Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец - Донбасс, за которым находилась основная часть города. Тем не менее, сперва российские войска выбили ВСУ из микрорайона Канал, расположенного на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.

https://ria.ru/20250525/vsu-2018973526.html

донецкая народная республика

донбасс

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