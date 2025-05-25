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ВС России улучшили позиции в Часовом Яре, в ДНР - РИА Новости, 25.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:16 25.05.2025 (обновлено: 20:34 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/ukraina-2019007879.html
ВС России улучшили позиции в Часовом Яре, в ДНР
ВС России улучшили позиции в Часовом Яре, в ДНР - РИА Новости, 25.05.2025
ВС России улучшили позиции в Часовом Яре, в ДНР
Подразделения российских войск улучшили свои позиции в Часовом Яре Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 25.05.2025
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донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
донбасс
часов яр
денис пушилин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
происшествия
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Подразделения российских войск улучшили свои позиции в Часовом Яре Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Также видим улучшение позиции в Часовом Яре", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.Неделей ранее глава ДНР сообщал, что ВСУ ещё имеют возможность удерживаться в Часов Яре, где продолжаются городские бои.Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец - Донбасс, за которым находилась основная часть города. Тем не менее, сперва российские войска выбили ВСУ из микрорайона Канал, расположенного на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.
https://ria.ru/20250525/vsu-2018973526.html
донецкая народная республика
донбасс
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донецкая народная республика, донбасс, часов яр, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, происшествия
Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Часов Яр, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Происшествия
ВС России улучшили позиции в Часовом Яре, в ДНР

Пушилин: ВС России улучшили позиции в Часовом Яре, в ДНР

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Подразделения российских войск улучшили свои позиции в Часовом Яре Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Также видим улучшение позиции в Часовом Яре", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Неделей ранее глава ДНР сообщал, что ВСУ ещё имеют возможность удерживаться в Часов Яре, где продолжаются городские бои.
Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец - Донбасс, за которым находилась основная часть города. Тем не менее, сперва российские войска выбили ВСУ из микрорайона Канал, расположенного на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонбассЧасов ЯрДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФПроисшествия
 
 
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