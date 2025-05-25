https://ria.ru/20250525/ukraina-2019004799.html

Украина атаковала Курскую область, когда в регионе находился Путин

Украина атаковала Курскую область, когда в регионе находился Путин - РИА Новости, 25.05.2025

Украина атаковала Курскую область, когда в регионе находился Путин

Украина продолжала попытки атаковать Курскую область, когда в регионе находился президент РФ Владимир Путин, сообщил тележурналист "России 1" Павел Зарубин. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T15:38:00+03:00

2025-05-25T15:38:00+03:00

2025-05-25T19:41:00+03:00

политика

курская область

украина

россия

владимир путин

павел зарубин

александр хинштейн

курская аэс-2

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П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 мая - РИА Новости. Украина продолжала попытки атаковать Курскую область, когда в регионе находился президент РФ Владимир Путин, сообщил тележурналист "России 1" Павел Зарубин. Путин во вторник посетил Курскую область. В ходе рабочей поездки президент встретился с представителями добровольческих организаций. Состоялась также встреча главы государства с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном. В Курчатове Путин провел совещание с руководителями муниципалитетов регионов. Кроме того, президент посетил строящуюся Курскую АЭС-2. "В момент нахождения Путина в Курской области регион продолжали атаковать", - рассказал Зарубин.

https://ria.ru/20250525/kadry-2018971117.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, курская область, украина, россия, владимир путин, павел зарубин, александр хинштейн, курская аэс-2