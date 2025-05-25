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Украина атаковала Курскую область, когда в регионе находился Путин - РИА Новости, 25.05.2025
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15:38 25.05.2025 (обновлено: 19:41 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/ukraina-2019004799.html
Украина атаковала Курскую область, когда в регионе находился Путин
Украина атаковала Курскую область, когда в регионе находился Путин - РИА Новости, 25.05.2025
Украина атаковала Курскую область, когда в регионе находился Путин
Украина продолжала попытки атаковать Курскую область, когда в регионе находился президент РФ Владимир Путин, сообщил тележурналист "России 1" Павел Зарубин. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T15:38:00+03:00
2025-05-25T19:41:00+03:00
политика
курская область
украина
россия
владимир путин
павел зарубин
александр хинштейн
курская аэс-2
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П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 мая - РИА Новости. Украина продолжала попытки атаковать Курскую область, когда в регионе находился президент РФ Владимир Путин, сообщил тележурналист "России 1" Павел Зарубин. Путин во вторник посетил Курскую область. В ходе рабочей поездки президент встретился с представителями добровольческих организаций. Состоялась также встреча главы государства с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном. В Курчатове Путин провел совещание с руководителями муниципалитетов регионов. Кроме того, президент посетил строящуюся Курскую АЭС-2. "В момент нахождения Путина в Курской области регион продолжали атаковать", - рассказал Зарубин.
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политика, курская область, украина, россия, владимир путин, павел зарубин, александр хинштейн, курская аэс-2
Политика, Курская область, Украина, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Александр Хинштейн, Курская АЭС-2
Украина атаковала Курскую область, когда в регионе находился Путин

Зарубин: во время поездки Путина в Курскую область регион продолжали атаковать

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения строящейся Курской АЭС-2
Президент РФ Владимир Путин во время посещения строящейся Курской АЭС-2 - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения строящейся Курской АЭС-2
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П.-КАМЧАТСКИЙ, 25 мая - РИА Новости. Украина продолжала попытки атаковать Курскую область, когда в регионе находился президент РФ Владимир Путин, сообщил тележурналист "России 1" Павел Зарубин.
Путин во вторник посетил Курскую область. В ходе рабочей поездки президент встретился с представителями добровольческих организаций. Состоялась также встреча главы государства с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном. В Курчатове Путин провел совещание с руководителями муниципалитетов регионов. Кроме того, президент посетил строящуюся Курскую АЭС-2.
«
"В момент нахождения Путина в Курской области регион продолжали атаковать", - рассказал Зарубин.
Новые кадры поездки Владимира Путина в Курскую область - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
Опубликованы новые кадры поездки Путина в Курскую область
Вчера, 14:32
 
ПолитикаКурская областьУкраинаРоссияВладимир ПутинПавел ЗарубинАлександр ХинштейнКурская АЭС-2
 
 
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