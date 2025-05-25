https://ria.ru/20250525/ukraina-2018994019.html

Медведев рассказал о возможной буферной зоне на Украине

Медведев рассказал о возможной буферной зоне на Украине - РИА Новости, 25.05.2025

Медведев рассказал о возможной буферной зоне на Украине

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что буферная зона займет почти всю территорию Украины, если военная помощь бандеровскому режиму будет... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T17:43:00+03:00

2025-05-25T17:43:00+03:00

2025-05-25T18:02:00+03:00

украина

специальная военная операция на украине

россия

польша

дмитрий медведев

сергей лавров

владимир путин

нато

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что буферная зона займет почти всю территорию Украины, если военная помощь бандеровскому режиму будет продолжаться.В своем Telegram-канале политик прикрепил видео, на котором видно, как буферная зона, обозначенная красным цветом, постепенно занимает всю территорию Украины, обозначенную синим цветом. В конце 14-секундного видео большая часть Украины окрашена в красный. Небольшая область с синим цветом осталась только рядом с Польшей."Если военная помощь бандеровскому режиму продолжится, буферная зона могла бы выглядеть вот так", - написал Медведев под опубликованным видео.В четверг во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции российский президент Владимир Путин заявил, что ВС РФ в настоящее время решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы России с Украиной.Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве РФ подчеркивали, что государства-члены НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20250525/ukraina-2018981414.html

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украина, россия, польша, дмитрий медведев, сергей лавров, владимир путин, нато, в мире