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Медведев рассказал о возможной буферной зоне на Украине - РИА Новости, 25.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:43 25.05.2025 (обновлено: 18:02 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/ukraina-2018994019.html
Медведев рассказал о возможной буферной зоне на Украине
Медведев рассказал о возможной буферной зоне на Украине - РИА Новости, 25.05.2025
Медведев рассказал о возможной буферной зоне на Украине
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что буферная зона займет почти всю территорию Украины, если военная помощь бандеровскому режиму будет... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T17:43:00+03:00
2025-05-25T18:02:00+03:00
украина
специальная военная операция на украине
россия
польша
дмитрий медведев
сергей лавров
владимир путин
нато
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что буферная зона займет почти всю территорию Украины, если военная помощь бандеровскому режиму будет продолжаться.В своем Telegram-канале политик прикрепил видео, на котором видно, как буферная зона, обозначенная красным цветом, постепенно занимает всю территорию Украины, обозначенную синим цветом. В конце 14-секундного видео большая часть Украины окрашена в красный. Небольшая область с синим цветом осталась только рядом с Польшей."Если военная помощь бандеровскому режиму продолжится, буферная зона могла бы выглядеть вот так", - написал Медведев под опубликованным видео.В четверг во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции российский президент Владимир Путин заявил, что ВС РФ в настоящее время решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы России с Украиной.Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве РФ подчеркивали, что государства-члены НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20250525/ukraina-2018981414.html
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украина, россия, польша, дмитрий медведев, сергей лавров, владимир путин, нато, в мире
Украина, Специальная военная операция на Украине, Россия, Польша, Дмитрий Медведев, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО, В мире
Медведев рассказал о возможной буферной зоне на Украине

Медведев: если помощь Киеву продолжат, буферная зона займет почти всю Украину

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что буферная зона займет почти всю территорию Украины, если военная помощь бандеровскому режиму будет продолжаться.
В своем Telegram-канале политик прикрепил видео, на котором видно, как буферная зона, обозначенная красным цветом, постепенно занимает всю территорию Украины, обозначенную синим цветом. В конце 14-секундного видео большая часть Украины окрашена в красный. Небольшая область с синим цветом осталась только рядом с Польшей.
"Если военная помощь бандеровскому режиму продолжится, буферная зона могла бы выглядеть вот так", - написал Медведев под опубликованным видео.
В четверг во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции российский президент Владимир Путин заявил, что ВС РФ в настоящее время решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы России с Украиной.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве РФ подчеркивали, что государства-члены НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияПольшаДмитрий МедведевСергей ЛавровВладимир ПутинНАТОВ мире
 
 
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