https://ria.ru/20250525/ukraina-2018994019.html
Медведев рассказал о возможной буферной зоне на Украине
Медведев рассказал о возможной буферной зоне на Украине - РИА Новости, 25.05.2025
Медведев рассказал о возможной буферной зоне на Украине
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что буферная зона займет почти всю территорию Украины, если военная помощь бандеровскому режиму будет... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T17:43:00+03:00
2025-05-25T17:43:00+03:00
2025-05-25T18:02:00+03:00
украина
специальная военная операция на украине
россия
польша
дмитрий медведев
сергей лавров
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_49fbf5660a58f5a7a18bf8d75e404ff7.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что буферная зона займет почти всю территорию Украины, если военная помощь бандеровскому режиму будет продолжаться.В своем Telegram-канале политик прикрепил видео, на котором видно, как буферная зона, обозначенная красным цветом, постепенно занимает всю территорию Украины, обозначенную синим цветом. В конце 14-секундного видео большая часть Украины окрашена в красный. Небольшая область с синим цветом осталась только рядом с Польшей."Если военная помощь бандеровскому режиму продолжится, буферная зона могла бы выглядеть вот так", - написал Медведев под опубликованным видео.В четверг во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции российский президент Владимир Путин заявил, что ВС РФ в настоящее время решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы России с Украиной.Российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве РФ подчеркивали, что государства-члены НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20250525/ukraina-2018981414.html
украина
россия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003492144_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_6da4d019d5ffb3434afa6cc31ba87b67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, польша, дмитрий медведев, сергей лавров, владимир путин, нато, в мире
Украина, Специальная военная операция на Украине, Россия, Польша, Дмитрий Медведев, Сергей Лавров, Владимир Путин, НАТО, В мире
Медведев рассказал о возможной буферной зоне на Украине
Медведев: если помощь Киеву продолжат, буферная зона займет почти всю Украину