FT: Украина стала полигоном для испытаний новых военных технологий
FT: Украина стала полигоном для испытаний новых технологий в военных действиях
© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сегодня в мире происходят серьезные изменения в характере военных действий, и Украина используется как полигон для испытания новых технологий, пишет обозреватель Рана Форухар в статье для газеты Financial Times.
В статье отмечается, что военный бюджет США растет, расходы на оборону также увеличиваются в Китае и Европе. Однако пока большинство инвестиций идут на устаревшие технологии, такие как истребители F-35, корабли и подводные лодки. Некоторые аналитики задаются вопросом, насколько это разумная трата денежных средств, учитывая, что сегодня технологии меняют характер ведения войны.
В частности, стали активно применяться дешевые беспилотники и ракеты. Их используют хуситы, и они также применяются в рамках конфликта на Украине.
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"В некотором смысле Украина стала полигоном для апробирования этих сдвигов в ведении боевых действий", - говорится в материале на сайте издания.
Изменения в характере военных действий скажутся на традиционных оборонных подрядчиках, однако они также будут иметь серьезные макроэкономические и геополитические последствия.
По мнению обозревателя, вероятно, снизится зависимость от американских производителей, отдельные люди и страны получат больше автономии в вопросах обороны. Кроме того, в будущем успех будет измеряться не столько размером оборонного бюджета, сколько технологической подкованностью стран.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.