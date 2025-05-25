https://ria.ru/20250525/ukraina-2018981414.html

FT: Украина стала полигоном для испытаний новых военных технологий

FT: Украина стала полигоном для испытаний новых военных технологий - РИА Новости, 25.05.2025

FT: Украина стала полигоном для испытаний новых военных технологий

Сегодня в мире происходят серьезные изменения в характере военных действий, и Украина используется как полигон для испытания новых технологий, пишет... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T16:05:00+03:00

2025-05-25T16:05:00+03:00

2025-05-25T16:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

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россия

нато

f-35

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сегодня в мире происходят серьезные изменения в характере военных действий, и Украина используется как полигон для испытания новых технологий, пишет обозреватель Рана Форухар в статье для газеты Financial Times. В статье отмечается, что военный бюджет США растет, расходы на оборону также увеличиваются в Китае и Европе. Однако пока большинство инвестиций идут на устаревшие технологии, такие как истребители F-35, корабли и подводные лодки. Некоторые аналитики задаются вопросом, насколько это разумная трата денежных средств, учитывая, что сегодня технологии меняют характер ведения войны. В частности, стали активно применяться дешевые беспилотники и ракеты. Их используют хуситы, и они также применяются в рамках конфликта на Украине. "В некотором смысле Украина стала полигоном для апробирования этих сдвигов в ведении боевых действий", - говорится в материале на сайте издания. Изменения в характере военных действий скажутся на традиционных оборонных подрядчиках, однако они также будут иметь серьезные макроэкономические и геополитические последствия. По мнению обозревателя, вероятно, снизится зависимость от американских производителей, отдельные люди и страны получат больше автономии в вопросах обороны. Кроме того, в будущем успех будет измеряться не столько размером оборонного бюджета, сколько технологической подкованностью стран. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250523/britaniya-2018662787.html

https://ria.ru/20250525/konkurenty-2018906299.html

украина

европа

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, европа, россия, нато, f-35