Рейтинг@Mail.ru
FT: Украина стала полигоном для испытаний новых военных технологий - РИА Новости, 25.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:05 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/ukraina-2018981414.html
FT: Украина стала полигоном для испытаний новых военных технологий
FT: Украина стала полигоном для испытаний новых военных технологий - РИА Новости, 25.05.2025
FT: Украина стала полигоном для испытаний новых военных технологий
Сегодня в мире происходят серьезные изменения в характере военных действий, и Украина используется как полигон для испытания новых технологий, пишет... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T16:05:00+03:00
2025-05-25T16:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
европа
россия
нато
f-35
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_0:53:2090:1230_1920x0_80_0_0_28991c185b9b5f0691cbefc7699bee8d.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сегодня в мире происходят серьезные изменения в характере военных действий, и Украина используется как полигон для испытания новых технологий, пишет обозреватель Рана Форухар в статье для газеты Financial Times. В статье отмечается, что военный бюджет США растет, расходы на оборону также увеличиваются в Китае и Европе. Однако пока большинство инвестиций идут на устаревшие технологии, такие как истребители F-35, корабли и подводные лодки. Некоторые аналитики задаются вопросом, насколько это разумная трата денежных средств, учитывая, что сегодня технологии меняют характер ведения войны. В частности, стали активно применяться дешевые беспилотники и ракеты. Их используют хуситы, и они также применяются в рамках конфликта на Украине. "В некотором смысле Украина стала полигоном для апробирования этих сдвигов в ведении боевых действий", - говорится в материале на сайте издания. Изменения в характере военных действий скажутся на традиционных оборонных подрядчиках, однако они также будут иметь серьезные макроэкономические и геополитические последствия. По мнению обозревателя, вероятно, снизится зависимость от американских производителей, отдельные люди и страны получат больше автономии в вопросах обороны. Кроме того, в будущем успех будет измеряться не столько размером оборонного бюджета, сколько технологической подкованностью стран. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250523/britaniya-2018662787.html
https://ria.ru/20250525/konkurenty-2018906299.html
украина
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_63:0:1864:1351_1920x0_80_0_0_728a6506dd0f1ec10597b4e0deb8dc91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, европа, россия, нато, f-35
Специальная военная операция на Украине, Украина, Европа, Россия, НАТО, F-35
FT: Украина стала полигоном для испытаний новых военных технологий

FT: Украина стала полигоном для испытаний новых технологий в военных действиях

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сегодня в мире происходят серьезные изменения в характере военных действий, и Украина используется как полигон для испытания новых технологий, пишет обозреватель Рана Форухар в статье для газеты Financial Times.
В статье отмечается, что военный бюджет США растет, расходы на оборону также увеличиваются в Китае и Европе. Однако пока большинство инвестиций идут на устаревшие технологии, такие как истребители F-35, корабли и подводные лодки. Некоторые аналитики задаются вопросом, насколько это разумная трата денежных средств, учитывая, что сегодня технологии меняют характер ведения войны.
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Эксперт рассказал, с какой целью Британия использует украинский конфликт
23 мая, 14:25
В частности, стали активно применяться дешевые беспилотники и ракеты. Их используют хуситы, и они также применяются в рамках конфликта на Украине.
«
"В некотором смысле Украина стала полигоном для апробирования этих сдвигов в ведении боевых действий", - говорится в материале на сайте издания.
Изменения в характере военных действий скажутся на традиционных оборонных подрядчиках, однако они также будут иметь серьезные макроэкономические и геополитические последствия.
По мнению обозревателя, вероятно, снизится зависимость от американских производителей, отдельные люди и страны получат больше автономии в вопросах обороны. Кроме того, в будущем успех будет измеряться не столько размером оборонного бюджета, сколько технологической подкованностью стран.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
Мы умеем это лучше всех: Путин приказал разделаться с конкурентами
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЕвропаРоссияНАТОF-35
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала