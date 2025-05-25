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Под Киевом захваченное у УПЦ помещение воскресной школы сдают в аренду - РИА Новости, 25.05.2025
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15:20 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/ukraina-2018976670.html
Под Киевом захваченное у УПЦ помещение воскресной школы сдают в аренду
Под Киевом захваченное у УПЦ помещение воскресной школы сдают в аренду - РИА Новости, 25.05.2025
Под Киевом захваченное у УПЦ помещение воскресной школы сдают в аренду
Захваченное у канонической Украинской православной церкви помещение воскресной школы при храме в Вышгороде Киевской области сдают в аренду, сообщил Союз... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T15:20:00+03:00
2025-05-25T15:20:00+03:00
украина
киевская область
россия
владимир зеленский
украинская православная церковь
московский патриархат
служба безопасности украины
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Захваченное у канонической Украинской православной церкви помещение воскресной школы при храме в Вышгороде Киевской области сдают в аренду, сообщил Союз православных журналистов . "В Вышгороде сдают в аренду помещение захваченного у УПЦ храма. Храм Бориса и Глеба вместе со зданием воскресной школы у общины УПЦ представители ПЦУ захватили в сентябре 2023 года, он все это время фактически пустовал. В мае 2025-го в интернете появились объявления о предложении аренды "помещения с видом на Киевское море", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза православных журналистов. По информации союза, речь идет о помещении, где ранее находилась воскресная школа. За аренду просят 30 тысяч гривен (почти 723 доллара) в месяц. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства судами страны вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов Украинской православной церкви силой были захвачены раскольниками на Украине при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
https://ria.ru/20250524/mid-2018873506.html
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украина, киевская область, россия, владимир зеленский, украинская православная церковь, московский патриархат, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц, киев
Украина, Киевская область, Россия, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, Московский Патриархат, Служба безопасности Украины, Ситуация вокруг УПЦ, Киев
Под Киевом захваченное у УПЦ помещение воскресной школы сдают в аренду

Союз православных журналистов: захваченное у УПЦ помещение школы сдают в аренду

© Фото : Союз православных журналистовПомещение воскресной школы Борисоглебского храма в Вышгороде
Помещение воскресной школы Борисоглебского храма в Вышгороде - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© Фото : Союз православных журналистов
Помещение воскресной школы Борисоглебского храма в Вышгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Захваченное у канонической Украинской православной церкви помещение воскресной школы при храме в Вышгороде Киевской области сдают в аренду, сообщил Союз православных журналистов .
"В Вышгороде сдают в аренду помещение захваченного у УПЦ храма. Храм Бориса и Глеба вместе со зданием воскресной школы у общины УПЦ представители ПЦУ захватили в сентябре 2023 года, он все это время фактически пустовал. В мае 2025-го в интернете появились объявления о предложении аренды "помещения с видом на Киевское море", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза православных журналистов.
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По информации союза, речь идет о помещении, где ранее находилась воскресная школа. За аренду просят 30 тысяч гривен (почти 723 доллара) в месяц.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства Украинской православной церкви, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства судами страны вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов Украинской православной церкви силой были захвачены раскольниками на Украине при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
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УкраинаКиевская областьРоссияВладимир ЗеленскийУкраинская православная церковьМосковский ПатриархатСлужба безопасности УкраиныСитуация вокруг УПЦКиев
 
 
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