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В Германии запаниковали после признаний украинских боевиков - РИА Новости, 25.05.2025
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05:35 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/ukraina-2018932342.html
В Германии запаниковали после признаний украинских боевиков
В Германии запаниковали после признаний украинских боевиков - РИА Новости, 25.05.2025
В Германии запаниковали после признаний украинских боевиков
Последние заявления украинских военных демонстрируют, что Киев находится на пределе своих возможностей, пишет немецкая газета Berliner Zeitung. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T05:35:00+03:00
2025-05-25T05:35:00+03:00
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украина
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валерий залужный
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Последние заявления украинских военных демонстрируют, что Киев находится на пределе своих возможностей, пишет немецкая газета Berliner Zeitung."Заявления военных ясно дают понять, что Украина испытывает трудности, несмотря на западную помощь. &lt;…&gt; Одно можно сказать наверняка: война ведется уже не в эйфории, а с суровой логикой выживания", — говорится в материале.Автор статьи отметил, что безысходность ситуации отлично отражена в недавнем выступлении бывшего главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного, которое стало холодным душем как для украинской, так и для международной общественности. При этом неясно, смогут ли настолько очевидные проблемы заставить Владимира Зеленского изменить официальную позицию.В пятницу Залужный признал, что Россия превосходит Украину по инновациям на поле боя. По словам экс-главкома ВСУ, Украина уже не может непрерывно создавать и масштабировать инновации, а сама страна переживает нехватку человеческих ресурсов и тяжелое финансовое положение.Ранее он уже призывал не надеяться на чудо, которое поможет республике вернуться к границам 1991-го или 2022 года.В середине мая издание "Страна.ua" сообщило, что комбат элитной бригады ВСУ "Магура" Александр Ширшин написал рапорт на увольнение из-за "дебильных приказов" командования. По его словам, оценка реального положения дел не соответствует ни действительности, ни возможностям, а страх перед некомпетентным командованием приводит только к провалам.По словам журналистки Дианы Панченко, такой поступок свидетельствует о том, что глава киевского режима теряет контроль над властью и ситуацией на фронте.
https://ria.ru/20250524/putin-2018804881.html
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в мире, украина, германия, киев, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Германия, Киев, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
В Германии запаниковали после признаний украинских боевиков

BZ: заявления украинских военных обнажили серьезные проблемы Киева

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Последние заявления украинских военных демонстрируют, что Киев находится на пределе своих возможностей, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
"Заявления военных ясно дают понять, что Украина испытывает трудности, несмотря на западную помощь. <…> Одно можно сказать наверняка: война ведется уже не в эйфории, а с суровой логикой выживания", — говорится в материале.
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Автор статьи отметил, что безысходность ситуации отлично отражена в недавнем выступлении бывшего главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного, которое стало холодным душем как для украинской, так и для международной общественности. При этом неясно, смогут ли настолько очевидные проблемы заставить Владимира Зеленского изменить официальную позицию.
В пятницу Залужный признал, что Россия превосходит Украину по инновациям на поле боя. По словам экс-главкома ВСУ, Украина уже не может непрерывно создавать и масштабировать инновации, а сама страна переживает нехватку человеческих ресурсов и тяжелое финансовое положение.
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По словам журналистки Дианы Панченко, такой поступок свидетельствует о том, что глава киевского режима теряет контроль над властью и ситуацией на фронте.
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