https://ria.ru/20250525/ukraina-2018926492.html

"Безоговорочная капитуляция": в США рассказали, что задумал Киев

"Безоговорочная капитуляция": в США рассказали, что задумал Киев - РИА Новости, 25.05.2025

"Безоговорочная капитуляция": в США рассказали, что задумал Киев

Украина не будет заключать мирное соглашение по урегулированию конфликта, такое мнение высказал бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Glenn... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T02:05:00+03:00

2025-05-25T02:05:00+03:00

2025-05-25T09:54:00+03:00

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Украина не будет заключать мирное соглашение по урегулированию конфликта, такое мнение высказал бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Glenn Diesen."Мира не будет. Я думаю, что и мирного плана не будет. Потому что Украина сама себе не принадлежит, есть и другие интересы", — считает он.Эксперт напомнил, что Украина — не оплот демократии, которым ее хотят выставить партнеры, а всего лишь инструмент для попытки нанести поражение России. Всем плевать на эту страну, даже самим украинцам, добавил экс-разведчик."Вот поэтому мирный процесс обречен. Чтобы достичь мира, обе стороны должны хотеть мира. А Украина его не хочет", — предупредил Риттер.При этом спикер выразил уверенность в том, что Россия обладает абсолютным преимуществом над Киевом и в военном, и в переговорном планах."Я думаю, она покончит с Украиной и заставит их согласиться с безоговорочной капитуляцией", — резюмировал он.Путин и Трамп провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил глава государства, разговор длился более двух часов. Также он заявил, что Москва готова работать с киевской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.

https://ria.ru/20250524/zelenskiy-2018835052.html

https://ria.ru/20250524/putin-2018804881.html

https://ria.ru/20250524/polsha-2018919142.html

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