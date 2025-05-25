https://ria.ru/20250525/ukraina-2018680962.html

Россия им больше не страшна: Украина открыла второй фронт

Россия им больше не страшна: Украина открыла второй фронт - РИА Новости, 25.05.2025

Россия им больше не страшна: Украина открыла второй фронт

Радость украинских медиа из-за убийства юриста Андрея Портнова показала, кто был заинтересован в его смерти. Впрочем, бывший советник президента Виктора... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Михаил Катков. Радость украинских медиа из-за убийства юриста Андрея Портнова показала, кто был заинтересован в его смерти. Впрочем, бывший советник президента Виктора Януковича — не первый в списке. О том, как Киев переключился на нового врага, — в материале РИА Новости.Залечь на дноЧего только не обещал перед выборами и после вступления на пост президента Владимир Зеленский: улучшить качество жизни, решить проблемы в экономике, остановить войну в Донбассе... В том числе победить коррупцию, обеспечив торжество демократии, "которая была предана Петром Порошенко* и ему подобными политиками".Спустя шесть лет мужчины скрываются от военкоматов, чтобы не погибнуть в окопах, женщины бегут за границу, инфляция — за 100 процентов. Про искоренение коррупции, произвола и говорить не приходится: даже самые близкие союзники режима на Западе постоянно указывают на эту проблему.Символично, что практически в шестилетнюю годовщину правления Зеленского был убит один из видных борцов с Порошенко* — юрист Андрей Портнов. Его тело нашли в пригороде Мадрида 22 мая. Как сообщают испанские СМИ, киллер — "высокий худощавый мужчина" — настиг Портнова, когда тот отводил детей в школу. Убийца выстрелил пять раз. Пули вошли в спину, шею и голову. Стрельбу слышала вся округа. Местные правоохранительные органы рассматривают два мотива: долги и политическая деятельность.В прошлом погибший был заметной фигурой в Киеве. В частности, возглавлял юридический отдел "Блока Юлии Тимошенко", занимал должность зампредседателя парламентской фракции этой партии. Затем вошел в администрацию президента Виктора Януковича. Там он курировал судебную систему и поднялся по карьерной лестнице до первого замглавы АП.После Евромайдана Портнов бежал в Россию. Тем не менее не забыл о родине. И когда Зеленский включился в президентскую гонку, активно его поддержал. За день до инаугурации нового главы государства вернулся в Киев, чтобы судиться с Порошенко*. В частности, возбудили дела о превышении должностных полномочий и попытке захвата власти под предлогом введения военного положения. Их до сих пор не закрыли.Кроме того, юрист защищал украинских полицейских, пострадавших в протестах 2014-го. Примечательно, что лидеры Евромайдана тоже пытались привлечь Портнова к ответственности по обвинению в причастности к "массовым убийствам в центре Киева" и "аннексии" Крыма, но у них ничего не получилось.Впрочем, Зеленский, который пришел к власти на заявлениях о борьбе с коррупцией и наследием предшественника, скоро изменил риторику. И Портнов опять оказался в оппозиции. А в 2022 году покинул страну: увез детей подальше от боевых действий.Карточный домикВ те дни украинская политическая элита всячески стремилась продемонстрировать свою монолитность. Через три года и намека на это не осталось. Так, 1 мая Зеленский ввел санкции против политолога Константина Бондаренко, потому что тот написал про него резко критическую книгу "Джокер". Кроме того, под удар попал бывший советник офиса президента Алексей Арестович*, подавший в отставку в январе 2023-го, когда заявил, что подъезд многоэтажного дома в Днепре обрушился по вине украинских военных, а не российской армии. С тех пор он много наговорил о Зеленском.С февраля под санкциями Порошенко*, олигархи Константин Жеваго и Геннадий Боголюбов, а также Игорь Коломойский**, благодаря которому, к слову, Зеленский и попал в президенты. Как известно, после Евромайдана бизнесмен стал губернатором Днепропетровской области и быстро превратил ее в свое княжество. Однако его интересы пересеклись с желанием Порошенко* укрепить единоличную власть над страной. В результате конфликта миллиардер бежал в Израиль, где придумал, как сделать президентом своего человека и победоносно вернуться в Киев.Зеленский объяснил санкции так: нужно наказать тех, кто когда-либо "уничтожал" безопасность Украины и помогал России.Правда, его оппоненты уверены, что на самом деле речь идет о концентрации власти в своих руках и тотальной чистке даже неочевидных конкурентов.Криминальное чтивоУ правящей элиты Украины сокращаются источники доходов, поэтому усиливается внутренняя борьба. Именно этим объясняет и убийство Портнова, и санкции политолог Александр Дудчак."Портнов был очень профессиональным юристом, который при этом никогда не забывал о личной выгоде. Возможно, к убийству причастен Порошенко*, давно точивший на него зуб, или какие-то его клиенты. Есть разные версии, но нет никаких гарантий, что мы когда-нибудь узнаем правду. На Украине больше нет политической борьбы, так как людям не интересно контролировать государство в его нынешнем состоянии. Тем не менее они продолжают бороться за источники дохода. В этом контексте Зеленскому уже все равно, против кого вводить санкции, лишь бы избавиться от конкурентов. Можно сказать, что там открылся второй фронт, на котором воюют не за территории или государство, а за контроль над финансовыми потоками", — отметил политолог в беседе с РИА Новости.В свою очередь, Константин Бондаренко назвал убийство Портнова сигналом. "Но пока неизвестно, кому именно. У Портнова было очень много врагов среди состоятельных украинцев", — добавил он.Киевский политический аналитик Дмитрий Спивак обращает внимание на реакцию общества: люди радуются гибели человека. "Это катастрофа: происходит расчеловечивание. Говорят "собаке собачья смерть" только из-за того, что когда-то давно он работал у Януковича. А кто не работал? — изумляется он. — Например, Виктор Ющенко сделал Януковича премьер-министром. Люди выкладывают в социальные сети фотографии того, как они собираются отмечать убийство, как будто это праздник какой-то. <…> Всегда есть те, кто могут быть с нами в чем-то не согласны. Но если мы поддерживаем их убийство, как же мы будем жить, когда закончатся боевые действия? Выхода из этой трагедии не видно. В таких условиях Украине никакой внешний враг не нужен".Такая же "общественная реакция" была в 2015-м после убийства журналиста Олеся Бузины.То преступление до сих пор не раскрыто. О том, кто заказал Портнова, видимо, тоже никогда не узнаем. Как подчеркивают эксперты, сейчас очевидно только одно: деградация режима Зеленского ускорилась, поэтому в ход идут крайние меры.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.** Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.

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в мире, украина, киев, россия, андрей портнов (политик), владимир зеленский, петр порошенко, блок юлии тимошенко