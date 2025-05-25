https://ria.ru/20250525/ugroza-2018934618.html

Дерзкого эстонского депутата поставили на место после угроз в адрес России

Дерзкого эстонского депутата поставили на место после угроз в адрес России - РИА Новости, 25.05.2025

Дерзкого эстонского депутата поставили на место после угроз в адрес России

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал слова эстонского политика Марко Михельсона о необходимости военного противостояния с Россией, соответствующий пост... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T06:42:00+03:00

2025-05-25T06:42:00+03:00

2025-05-25T10:16:00+03:00

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал слова эстонского политика Марко Михельсона о необходимости военного противостояния с Россией, соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети Х."Человек из государства с самой маленькой армией в Европе говорит о "военных решениях" с Россией. То, чего не хватает этим эстонцам, — это отсутствия здравого смысла и понимания политической реальности, которые они компенсируют развлечениями", — написал он.Так Боуз отреагировал на заявление председателя комиссии парламента Эстонии по иностранным делам Марко Михельсона о том, что невоенного решения конфликта на Украине не существует. По мнению парламентария, страны ЕС должны усиливать давление на Россию и пытаться превзойти военную мощь Москвы.В субботу экс-сотрудник ЦРУ Рэй МакГоверн заявил, что недавний контакт Путина и Трампа дает понять, что вне зависимости от того, когда и где продолжатся переговоры между Москвой и Киевом, конфликт будет завершен на условиях России, и глава государства донес это до хозяина Белого дома предельно ясно.Лидеры двух стран провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, беседа длилась более двух часов. Также он заявил, что Москва готова работать с киевской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.

https://ria.ru/20250524/germaniya-2018794130.html

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