https://ria.ru/20250525/tula-2018932020.html

В Туле беспилотник упал во дворе многоквартирного дома

В Туле беспилотник упал во дворе многоквартирного дома - РИА Новости, 25.05.2025

В Туле беспилотник упал во дворе многоквартирного дома

БПЛА упал во дворе многоквартирного дома на улице Металлургов в Туле, повреждено остекление трех домов, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале глава... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T05:29:00+03:00

2025-05-25T05:29:00+03:00

2025-05-25T09:56:00+03:00

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тула

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. БПЛА упал во дворе многоквартирного дома на улице Металлургов в Туле, повреждено остекление трех домов, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале глава Тульской области Дмитрий Миляев."В Туле беспилотник упал во дворе многоквартирного дома по улице Металлургов. Зафиксировано нарушение остекления трех МКД (многоквартирных домов. — Прим. ред.)", — написал он.Пострадавших, по словам Миляева, нет.При этом губернатор предупредил, что налет вражеских беспилотников на Тульскую область продолжается, силы ПВО отражают атаку.В последние дни украинские боевики усилили атаки беспилотников по территории России, в том числе по столице. Только накануне вечером ПВО за четыре часа уничтожила 95 БПЛА.

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тула, происшествия, тульская область, дмитрий миляев, министерство обороны рф (минобороны рф), жилье