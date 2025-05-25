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В Киеве во второй раз за ночь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:47 25.05.2025 (обновлено: 08:48 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/trevoga-2018934784.html
В Киеве во второй раз за ночь объявили воздушную тревогу
В Киеве во второй раз за ночь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.05.2025
В Киеве во второй раз за ночь объявили воздушную тревогу
В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T06:47:00+03:00
2025-05-25T08:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
россия
сумская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.Воздушную тревогу уже объявляли в Киеве в 23:28 мск в субботу. Согласно данным ресурса, тревогу в городе снова включили в 06:43 мск.Ранее объявленная тревога продолжает действовать в Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях Украины. Ранее она объявлялась по всей стране.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным пунктам и местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. В частности, накануне ночью ВС России ударили по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, выпускающему ракеты и ударные БПЛА.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250525/ukraina-2018680962.html
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киев, россия, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Сумская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве во второй раз за ночь объявили воздушную тревогу

В Киеве во второй раз за ночь власти объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.
Воздушную тревогу уже объявляли в Киеве в 23:28 мск в субботу. Согласно данным ресурса, тревогу в городе снова включили в 06:43 мск.
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Ранее объявленная тревога продолжает действовать в Киевской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях Украины. Ранее она объявлялась по всей стране.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным пунктам и местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. В частности, накануне ночью ВС России ударили по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, выпускающему ракеты и ударные БПЛА.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияСумская областьДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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