https://ria.ru/20250525/trevoga-2018927210.html
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.05.2025
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в воскресенье на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T02:30:00+03:00
2025-05-25T02:30:00+03:00
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в воскресенье на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса на 2.28 мск, тревога объявлена в Киеве, Киевской области и всех остальных регионах страны. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным пунктам и местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. В частности, накануне ночью ВС России ударили по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, выпускающему ракеты и ударные БПЛА.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250524/sudno-2018868471.html
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украина, россия, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины власти объявили воздушную тревогу