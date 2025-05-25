https://ria.ru/20250525/trevoga-2018927210.html

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 25.05.2025

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в воскресенье на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 25.05.2025

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2025-05-25T02:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в воскресенье на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса на 2.28 мск, тревога объявлена в Киеве, Киевской области и всех остальных регионах страны. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным пунктам и местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. В частности, накануне ночью ВС России ударили по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, выпускающему ракеты и ударные БПЛА.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250524/sudno-2018868471.html

украина

россия

киев

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украина, россия, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины