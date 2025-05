Сторонники Трампа заполоняют госдеп, пишут СМИ

https://ria.ru/20250525/tramp-2018990337.html

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Сторонники президента США Дональда Трампа заполоняют государственный департамент, при этом компетентные ветераны дипломатической службы подвергаются "чисткам", сообщает газета Financial Times. Издание отмечает, что, когда в прошлом месяце малоизвестного чиновника Лью Оловски назначили на одну из руководящих должностей в госдепе - исполняющего обязанности генерального директора загранслужбы, чиновники в Вашингтоне были потрясены. Газета считает, что его преимуществом при отборе стало членство в консервативном Товариществе Бена Франклина (BFF), которое добилось больших успехов после возвращения Трампа в Белый дом. "Газета Financial Times выявила 11 членов BFF, которые заняли руководящие посты в госдепе со дня инаугурации Трампа", - пишет издание. Помимо Оловски, газета указывает, в частности, на Кристофера Ландау, который в марте стал замглавы госдепа. Издание называет это "удивительной результативностью" для организации, которая была создана всего лишь в прошлом году. По мнению одного из чиновников, отличительной чертой многих членов BFF, получивших повышение по службе, является их поддержка повестки Трампа. Некоторые должностные лица называют Товарищество Бена Франклина "глубинным государством MAGA (Make America Great Again - ред.)". Издание напоминает, что в заявлении Белого дома после инаугурации Трампа говорилось, что политика и деятельность госдепа должны быть приведены в соответствие с политикой, ставящей интересы США во главу угла. Однако процесс смены кадров начался еще до вступления Трампа в должность во второй раз, когда его команда переходного периода попросила многих высокопоставленных карьерных дипломатов уйти в отставку. "Американские дипломаты в частном порядке говорят, что опытные карьерные работники внешнеполитической службы теперь массово уходят на пенсию или в отставку", - пишет издание.

