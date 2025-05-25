Трамп потребовал от Гарварда данные по иностранным студентам
Трамп потребовал от Гарварда данные по обучающимся в нем иностранным студентам
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал от Гарвардского университета предоставить данные по иностранным студентам, обучающимся в нем.
"Почему Гарвард не говорит о том, что почти 31% студентов приехали из других стран? И тем не менее эти страны, часть из них недружелюбны по отношению к США, не платят за образование своих студентов и не собираются этого делать. Никто нам этого не сообщил! Мы хотим знать, кто эти иностранные студенты, это разумная просьба, поскольку мы даем Гарварду миллиарды долларов, но Гарвард не очень-то общительный. Мы хотим эти имена и страны", - говорится в публикации политика в соцсети Truth Social.
Также президент призвал университет перестать требовать финансирование у правительства.
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"У Гарварда есть 52 миллиона долларов, пусть их использует и прекратит просить федеральное правительство продолжать давать... деньги", - добавил Трампа в публикации.
В четверг министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что Гарвард лишается права принимать иностранных студентов, все иностранцы, обучающиеся в университете, должны перевестись в другие вузы. По ее оценкам, более четверти студентов Гарварда теперь придется искать новый вуз. Позже Трамп заявил, что США могут ввести запрет на прием иностранных студентов и для других университетов.
В пятницу суд в США приостановил действие запрета на прием иностранных студентов Гарвардом, введенного днем ранее. Университет выдвинул против администрации Трампа десять пунктов обвинения, включая нарушения закона об административных процедурах (APA) и первой поправки к конституции США о свободе слова и собраний.
Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, последовавшим за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года и дальнейшими бомбардировками Израилем сектора Газа.
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