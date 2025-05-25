Рейтинг@Mail.ru
Трамп потребовал от Гарварда данные по иностранным студентам - РИА Новости, 25.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:48 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/tramp-2018943204.html
Трамп потребовал от Гарварда данные по иностранным студентам
Трамп потребовал от Гарварда данные по иностранным студентам - РИА Новости, 25.05.2025
Трамп потребовал от Гарварда данные по иностранным студентам
Президент США Дональд Трамп потребовал от Гарвардского университета предоставить данные по иностранным студентам, обучающимся в нем. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T09:48:00+03:00
2025-05-25T09:48:00+03:00
в мире
сша
ближний восток
израиль
дональд трамп
гарвардский университет
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155907/79/1559077986_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6d1d523536444a36ae05311a115ba781.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал от Гарвардского университета предоставить данные по иностранным студентам, обучающимся в нем. "Почему Гарвард не говорит о том, что почти 31% студентов приехали из других стран? И тем не менее эти страны, часть из них недружелюбны по отношению к США, не платят за образование своих студентов и не собираются этого делать. Никто нам этого не сообщил! Мы хотим знать, кто эти иностранные студенты, это разумная просьба, поскольку мы даем Гарварду миллиарды долларов, но Гарвард не очень-то общительный. Мы хотим эти имена и страны", - говорится в публикации политика в соцсети Truth Social. Также президент призвал университет перестать требовать финансирование у правительства. "У Гарварда есть 52 миллиона долларов, пусть их использует и прекратит просить федеральное правительство продолжать давать... деньги", - добавил Трампа в публикации. В четверг министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что Гарвард лишается права принимать иностранных студентов, все иностранцы, обучающиеся в университете, должны перевестись в другие вузы. По ее оценкам, более четверти студентов Гарварда теперь придется искать новый вуз. Позже Трамп заявил, что США могут ввести запрет на прием иностранных студентов и для других университетов. В пятницу суд в США приостановил действие запрета на прием иностранных студентов Гарвардом, введенного днем ранее. Университет выдвинул против администрации Трампа десять пунктов обвинения, включая нарушения закона об административных процедурах (APA) и первой поправки к конституции США о свободе слова и собраний. Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, последовавшим за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года и дальнейшими бомбардировками Израилем сектора Газа.
https://ria.ru/20250419/oshibka-2012236128.html
https://ria.ru/20250523/ssha-2018712716.html
сша
ближний восток
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155907/79/1559077986_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_bae8846130c0cb50ae251f3ec27cde99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, ближний восток, израиль, дональд трамп, гарвардский университет, хамас
В мире, США, Ближний Восток, Израиль, Дональд Трамп, Гарвардский университет, ХАМАС
Трамп потребовал от Гарварда данные по иностранным студентам

Трамп потребовал от Гарварда данные по обучающимся в нем иностранным студентам

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал от Гарвардского университета предоставить данные по иностранным студентам, обучающимся в нем.
"Почему Гарвард не говорит о том, что почти 31% студентов приехали из других стран? И тем не менее эти страны, часть из них недружелюбны по отношению к США, не платят за образование своих студентов и не собираются этого делать. Никто нам этого не сообщил! Мы хотим знать, кто эти иностранные студенты, это разумная просьба, поскольку мы даем Гарварду миллиарды долларов, но Гарвард не очень-то общительный. Мы хотим эти имена и страны", - говорится в публикации политика в соцсети Truth Social.
Вид на одно из зданий Гарвардского университета - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
NYT: письмо с требованием властей США к Гарварду было отправлено по ошибке
19 апреля, 09:32
Также президент призвал университет перестать требовать финансирование у правительства.
«
"У Гарварда есть 52 миллиона долларов, пусть их использует и прекратит просить федеральное правительство продолжать давать... деньги", - добавил Трампа в публикации.
В четверг министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что Гарвард лишается права принимать иностранных студентов, все иностранцы, обучающиеся в университете, должны перевестись в другие вузы. По ее оценкам, более четверти студентов Гарварда теперь придется искать новый вуз. Позже Трамп заявил, что США могут ввести запрет на прием иностранных студентов и для других университетов.
В пятницу суд в США приостановил действие запрета на прием иностранных студентов Гарвардом, введенного днем ранее. Университет выдвинул против администрации Трампа десять пунктов обвинения, включая нарушения закона об административных процедурах (APA) и первой поправки к конституции США о свободе слова и собраний.
Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, последовавшим за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года и дальнейшими бомбардировками Израилем сектора Газа.
Памятник Джону Гарварду в Гарвардском университете - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Гарвард подал в суд на власти США
23 мая, 16:00
 
В миреСШАБлижний ВостокИзраильДональд ТрампГарвардский университетХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала