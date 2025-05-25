https://ria.ru/20250525/tramp-2018942654.html

Судьи в США опасаются, что Трамп может лишить их охраны, пишут СМИ

Судьи в США опасаются, что Трамп может лишить их охраны, пишут СМИ - РИА Новости, 25.05.2025

Судьи в США опасаются, что Трамп может лишить их охраны, пишут СМИ

Ряд федеральных судей в США на фоне поступающих им угроз опасаются, что американский президент Дональд Трамп может лишить их охраны, сообщает газета Wall Street РИА Новости, 25.05.2025

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2025-05-25T09:34:00+03:00

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Ряд федеральных судей в США на фоне поступающих им угроз опасаются, что американский президент Дональд Трамп может лишить их охраны, сообщает газета Wall Street Journal. Как пишет издание, федеральные судьи находятся под защитой Службы маршалов США, подчиняющейся министерству юстиции страны. Однако на фоне нарастающей напряженности между администрацией Трампа и судебной системой некоторые федеральные судьи начали обсуждать идею о самостоятельном управлении данной службой. "Члены комитета по безопасности выразили обеспокоенность тем, что Трамп может распорядиться, чтобы Служба маршалов США была расформирована в отместку за принятие решения не в его интересах", - говорится в материале издания. По данным газеты, в четверг сенатор от Демократической партии представил законопроект, который бы позволил судьям самостоятельно назначать главу Службы маршалов и руководить своей охраной. В марте западные СМИ сообщали, что федеральные судьи США стали говорить о беспрецедентном уровне угроз после резкой критики со стороны главы департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и предпринимателя Илона Маска, который атакует судебные решения, блокирующие инициативы администрации Трампа.

https://ria.ru/20250525/amerika-2018868599.html

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в мире, сша, дональд трамп, илон маск