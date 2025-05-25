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Россия вошла в топ-3 экономик по доходам от торговли - РИА Новости, 25.05.2025
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07:06 25.05.2025 (обновлено: 08:39 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/torgovlya-2018935358.html
Россия вошла в топ-3 экономик по доходам от торговли
Россия вошла в топ-3 экономик по доходам от торговли - РИА Новости, 25.05.2025
Россия вошла в топ-3 экономик по доходам от торговли
Россия по итогам прошлого года стала третьей в мире по размеру торгового профицита, при этом самые большие чистые доходы от торговли по-прежнему получает Китай, РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T07:06:00+03:00
2025-05-25T08:39:00+03:00
экономика
россия
китай
германия
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Россия по итогам прошлого года стала третьей в мире по размеру торгового профицита, при этом самые большие чистые доходы от торговли по-прежнему получает Китай, следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб. Агентство изучило торговые данные 91 крупнейшей страны, которые уже опубликовали показатели за прошлый год. Среди них лишь 33 государства получили торговый профицит совокупно на 2,3 триллиона долларов, при этом в минус на 2,8 триллиона долларов ушли 58 экономик. Больше всех на торговле в прошлом году заработал Китай, получивший торговый профицит в 991 миллиард долларов. Далее, как и годом ранее, идет Германия с чистыми торговыми доходами в 258 миллиардов долларов.Тройку лидеров замыкает Россия, которая получила торговый профицит в 151 миллиард долларов и в результате поднялась на четыре позиции. В пятерку также входят Ирландия, опустившаяся с третьего на пятое место с профицитом в 98 миллиардов долларов, и Нидерланды, которые получили профицит в 89 миллиардов долларов и поднялись на три позиции.Среди десяти стран, больше всех заработавших на торговле, также были Швейцария (77 миллиардов долларов), Саудовская Аравия (73 миллиарда), Норвегия (69 миллиардов), Бразилия (59,5 миллиарда) и Италия (55 миллиардов). В то же время самый большой торговый дефицит в прошлом году традиционно у США — он вырос до 1,3 триллиона долларов. Ближайшим "конкурентом" была Великобритания, при этом ее торговый дефицит более чем вчетверо меньше — "лишь" 303 миллиарда долларов. Занявшая в прошлом году второе место Индия в этом году опустилась на одну позицию, став третьей с 263 миллиарда долларов. В пятерку, как и в прошлом году, также входят Франция (111 миллиардов) и Турция (82 миллиарда).
https://ria.ru/20250522/mango-2018380300.html
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экономика, россия, китай, германия
Экономика, Россия, Китай, Германия
Россия вошла в топ-3 экономик по доходам от торговли

Россия по итогам 2024 года вошла в топ-3 экономик по доходам от торговли

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание Центрального банка России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Россия по итогам прошлого года стала третьей в мире по размеру торгового профицита, при этом самые большие чистые доходы от торговли по-прежнему получает Китай, следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб.
Агентство изучило торговые данные 91 крупнейшей страны, которые уже опубликовали показатели за прошлый год. Среди них лишь 33 государства получили торговый профицит совокупно на 2,3 триллиона долларов, при этом в минус на 2,8 триллиона долларов ушли 58 экономик.
Манго - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Россия нарастила импорт китайских манго до рекордных значений
22 мая, 04:10
Больше всех на торговле в прошлом году заработал Китай, получивший торговый профицит в 991 миллиард долларов. Далее, как и годом ранее, идет Германия с чистыми торговыми доходами в 258 миллиардов долларов.
Тройку лидеров замыкает Россия, которая получила торговый профицит в 151 миллиард долларов и в результате поднялась на четыре позиции. В пятерку также входят Ирландия, опустившаяся с третьего на пятое место с профицитом в 98 миллиардов долларов, и Нидерланды, которые получили профицит в 89 миллиардов долларов и поднялись на три позиции.
Среди десяти стран, больше всех заработавших на торговле, также были Швейцария (77 миллиардов долларов), Саудовская Аравия (73 миллиарда), Норвегия (69 миллиардов), Бразилия (59,5 миллиарда) и Италия (55 миллиардов).
В то же время самый большой торговый дефицит в прошлом году традиционно у США — он вырос до 1,3 триллиона долларов. Ближайшим "конкурентом" была Великобритания, при этом ее торговый дефицит более чем вчетверо меньше — "лишь" 303 миллиарда долларов. Занявшая в прошлом году второе место Индия в этом году опустилась на одну позицию, став третьей с 263 миллиарда долларов. В пятерку, как и в прошлом году, также входят Франция (111 миллиардов) и Турция (82 миллиарда).
Флаги ОАЭ - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
В ОАЭ рассказали о росте торговли с Россией
18 мая, 13:22
 
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