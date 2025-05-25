https://ria.ru/20250525/teplo-2018951295.html

В Москве ожидается аномальное тепло

В Москве ожидается аномальное тепло - РИА Новости, 25.05.2025

В Москве ожидается аномальное тепло

Без осадков и аномальное тепло до плюс 29 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T11:02:00+03:00

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москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Без осадков и аномальное тепло до плюс 29 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "Сегодня столичный регион продолжит ощущать влияние восточной периферии антициклона, что гарантирует отсутствие дождей и продолжение аномального тепла. При небольшой облачности дневной температурный фон на 7-8 градусов превысит рамки климата. Температура воздуха - плюс 27 - плюс 29 градусов, по области - плюс 25 - плюс 30 градусов", - написал Леус. Синоптик отметил, что ветер будет южный, 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет мало меняться и составит 752 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20250525/solntse-2018935878.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, михаил леус, погода