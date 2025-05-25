https://ria.ru/20250525/tela-2018952951.html

В Суджанском районе эвакуировали все найденные тела украинских военных

В Суджанском районе эвакуировали все найденные тела украинских военных - РИА Новости, 25.05.2025

В Суджанском районе эвакуировали все найденные тела украинских военных

Бойцы спецназа "Ахмат" эвакуировали все обнаруженные тела украинских военных в зоне своей ответственности в Суджанском районе Курской области, заявил РИА... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T11:27:00+03:00

2025-05-25T11:27:00+03:00

2025-05-25T11:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

суджанский район

апти алаудинов

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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КУРСК, 25 мая - РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" эвакуировали все обнаруженные тела украинских военных в зоне своей ответственности в Суджанском районе Курской области, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. "Мы с того направления, где стояли наши бойцы, собрали тела всех украинских бойцов и тоже их, как говорится, вывезли, потому что, как бы оно ни было, их тоже родила какая-то мать, и когда-то они где-то всё равно должны быть похоронены", - подчеркнул Алаудинов. По его мнению, также наличие и идентификация тел ВСУ поможет избежать спекуляций украинского командования на теме пропавших без вести и самовольно покинувших позиции солдат. "Делаем даже для того, чтобы украинцы, которым рассказывают сказки о том, что их родственники где-то находятся якобы в СОЧ (самовольное оставление части - ред.) или находятся среди без вести пропавших, чтобы они знали, каково количество погибших бойцов, которые погибли просто так, для того, чтобы поддержать авантюру Зеленского и его хозяев", - пояснил собеседник агентства. Алаудинов подчеркнул, что с тех участков, где стоит "Ахмат", максимально забираются все обнаруженные тела. "Мы при любом раскладе максимально пытаемся вынести тела всех бойцов, ну, российских - тут вопрос вообще не стоит, и мирных жителей мы вынесли тела там, где мы находились, ну и украинских бойцов, украинских формирований", - рассказал Алаудинов. Двадцать шестого апреля начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.

https://ria.ru/20250325/svo-2007169169.html

https://ria.ru/20250525/svo-2018674065.html

россия

курская область

суджанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курская область, суджанский район, апти алаудинов, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины