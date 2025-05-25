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В Суджанском районе эвакуировали все найденные тела украинских военных - РИА Новости, 25.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:27 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/tela-2018952951.html
В Суджанском районе эвакуировали все найденные тела украинских военных
В Суджанском районе эвакуировали все найденные тела украинских военных - РИА Новости, 25.05.2025
В Суджанском районе эвакуировали все найденные тела украинских военных
Бойцы спецназа "Ахмат" эвакуировали все обнаруженные тела украинских военных в зоне своей ответственности в Суджанском районе Курской области, заявил РИА... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T11:27:00+03:00
2025-05-25T11:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
суджанский район
апти алаудинов
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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КУРСК, 25 мая - РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" эвакуировали все обнаруженные тела украинских военных в зоне своей ответственности в Суджанском районе Курской области, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. "Мы с того направления, где стояли наши бойцы, собрали тела всех украинских бойцов и тоже их, как говорится, вывезли, потому что, как бы оно ни было, их тоже родила какая-то мать, и когда-то они где-то всё равно должны быть похоронены", - подчеркнул Алаудинов. По его мнению, также наличие и идентификация тел ВСУ поможет избежать спекуляций украинского командования на теме пропавших без вести и самовольно покинувших позиции солдат. "Делаем даже для того, чтобы украинцы, которым рассказывают сказки о том, что их родственники где-то находятся якобы в СОЧ (самовольное оставление части - ред.) или находятся среди без вести пропавших, чтобы они знали, каково количество погибших бойцов, которые погибли просто так, для того, чтобы поддержать авантюру Зеленского и его хозяев", - пояснил собеседник агентства. Алаудинов подчеркнул, что с тех участков, где стоит "Ахмат", максимально забираются все обнаруженные тела. "Мы при любом раскладе максимально пытаемся вынести тела всех бойцов, ну, российских - тут вопрос вообще не стоит, и мирных жителей мы вынесли тела там, где мы находились, ну и украинских бойцов, украинских формирований", - рассказал Алаудинов. Двадцать шестого апреля начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.
https://ria.ru/20250325/svo-2007169169.html
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россия, курская область, суджанский район, апти алаудинов, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Суджанский район, Апти Алаудинов, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
В Суджанском районе эвакуировали все найденные тела украинских военных

Бойцы "Ахмата" эвакуировали все тела военных ВСУ, найденные в Суджанском районе

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в Суджанском районе
Российские военнослужащие в Суджанском районе - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в Суджанском районе. Архивное фото
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КУРСК, 25 мая - РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" эвакуировали все обнаруженные тела украинских военных в зоне своей ответственности в Суджанском районе Курской области, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
"Мы с того направления, где стояли наши бойцы, собрали тела всех украинских бойцов и тоже их, как говорится, вывезли, потому что, как бы оно ни было, их тоже родила какая-то мать, и когда-то они где-то всё равно должны быть похоронены", - подчеркнул Алаудинов.
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По его мнению, также наличие и идентификация тел ВСУ поможет избежать спекуляций украинского командования на теме пропавших без вести и самовольно покинувших позиции солдат.
«
"Делаем даже для того, чтобы украинцы, которым рассказывают сказки о том, что их родственники где-то находятся якобы в СОЧ (самовольное оставление части - ред.) или находятся среди без вести пропавших, чтобы они знали, каково количество погибших бойцов, которые погибли просто так, для того, чтобы поддержать авантюру Зеленского и его хозяев", - пояснил собеседник агентства.
Алаудинов подчеркнул, что с тех участков, где стоит "Ахмат", максимально забираются все обнаруженные тела.
"Мы при любом раскладе максимально пытаемся вынести тела всех бойцов, ну, российских - тут вопрос вообще не стоит, и мирных жителей мы вынесли тела там, где мы находились, ну и украинских бойцов, украинских формирований", - рассказал Алаудинов.
Двадцать шестого апреля начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСуджанский районАпти АлаудиновВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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