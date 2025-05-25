В Суджанском районе эвакуировали все найденные тела украинских военных
Бойцы "Ахмата" эвакуировали все тела военных ВСУ, найденные в Суджанском районе
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в Суджанском районе
Российские военнослужащие в Суджанском районе. Архивное фото
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КУРСК, 25 мая - РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" эвакуировали все обнаруженные тела украинских военных в зоне своей ответственности в Суджанском районе Курской области, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
"Мы с того направления, где стояли наши бойцы, собрали тела всех украинских бойцов и тоже их, как говорится, вывезли, потому что, как бы оно ни было, их тоже родила какая-то мать, и когда-то они где-то всё равно должны быть похоронены", - подчеркнул Алаудинов.
По его мнению, также наличие и идентификация тел ВСУ поможет избежать спекуляций украинского командования на теме пропавших без вести и самовольно покинувших позиции солдат.
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"Делаем даже для того, чтобы украинцы, которым рассказывают сказки о том, что их родственники где-то находятся якобы в СОЧ (самовольное оставление части - ред.) или находятся среди без вести пропавших, чтобы они знали, каково количество погибших бойцов, которые погибли просто так, для того, чтобы поддержать авантюру Зеленского и его хозяев", - пояснил собеседник агентства.
Алаудинов подчеркнул, что с тех участков, где стоит "Ахмат", максимально забираются все обнаруженные тела.
"Мы при любом раскладе максимально пытаемся вынести тела всех бойцов, ну, российских - тут вопрос вообще не стоит, и мирных жителей мы вынесли тела там, где мы находились, ну и украинских бойцов, украинских формирований", - рассказал Алаудинов.
Двадцать шестого апреля начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.