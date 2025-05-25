Рейтинг@Mail.ru
В Грузии 26 мая отпразднуют День независимости - РИА Новости, 25.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:34 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/tbilisi-2019004224.html
В Грузии 26 мая отпразднуют День независимости
В Грузии 26 мая отпразднуют День независимости - РИА Новости, 25.05.2025
В Грузии 26 мая отпразднуют День независимости
Торжественное празднование Дня независимости пройдет 26 мая в Тбилиси и крупных городах Грузии. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T19:34:00+03:00
2025-05-25T19:34:00+03:00
в мире
тбилиси
грузия
гори
ираклий кобахидзе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979996593_0:0:3264:1836_1920x0_80_0_0_29b669c570235e86e4ad19eed650f803.jpg
ТБИЛИСИ, 25 мая - РИА Новости. Торжественное празднование Дня независимости пройдет 26 мая в Тбилиси и крупных городах Грузии. День независимости — главный государственный праздник Грузии. Этот день объявлен нерабочим. По данным мэрии Тбилиси, традиционно столица станет главным центром празднования. В центре города запланирована насыщенная программа. С раннего утра новобранцы примут присягу, на площади Свободы будет выставлена военная техника, а на прилегающих улицах будут организованы развлекательные шоу для детей и взрослых. "Двадцать шестого мая традиционно жители 21 города и муниципалитета получат возможность ознакомиться с военной техникой, вооружением и снаряжением. Выставки пройдут в Тбилиси, Гори, Ахалцихе, Мцхете, Рустави, Кутаиси, Зугдиди, Озургети, Поти, Хони, Амбролаури, Батуми, Телави, Ахалкалаки, Марнеули, Сенаки, Самтредиа, Багдати, чхороцку, Абаше и Мартвили. По окончании принятия присяги и торжественного мероприятия самолеты командования противовоздушной обороны и авиации пролетят над площадью Свободы", - сообщает пресс-служба министерства обороны. Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что оппозиционные партии планируют разного вида провокации в День независимости, но власти не допустят беспорядков.
https://ria.ru/20250525/zaharova-2018972920.html
тбилиси
грузия
гори
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979996593_811:0:3259:1836_1920x0_80_0_0_2b8eaeae5971a23507fd49594a816665.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тбилиси, грузия, гори, ираклий кобахидзе
В мире, Тбилиси, Грузия, Гори, Ираклий Кобахидзе
В Грузии 26 мая отпразднуют День независимости

Празднование Дня независимости пройдет 26 мая в Тбилиси и других городах Грузии

© РИА НовостиПлощадь Свободы в Тбилиси
Площадь Свободы в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости
Площадь Свободы в Тбилиси. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТБИЛИСИ, 25 мая - РИА Новости. Торжественное празднование Дня независимости пройдет 26 мая в Тбилиси и крупных городах Грузии.
День независимости — главный государственный праздник Грузии. Этот день объявлен нерабочим.
По данным мэрии Тбилиси, традиционно столица станет главным центром празднования. В центре города запланирована насыщенная программа. С раннего утра новобранцы примут присягу, на площади Свободы будет выставлена военная техника, а на прилегающих улицах будут организованы развлекательные шоу для детей и взрослых.
«
"Двадцать шестого мая традиционно жители 21 города и муниципалитета получат возможность ознакомиться с военной техникой, вооружением и снаряжением. Выставки пройдут в Тбилиси, Гори, Ахалцихе, Мцхете, Рустави, Кутаиси, Зугдиди, Озургети, Поти, Хони, Амбролаури, Батуми, Телави, Ахалкалаки, Марнеули, Сенаки, Самтредиа, Багдати, чхороцку, Абаше и Мартвили. По окончании принятия присяги и торжественного мероприятия самолеты командования противовоздушной обороны и авиации пролетят над площадью Свободы", - сообщает пресс-служба министерства обороны.
Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что оппозиционные партии планируют разного вида провокации в День независимости, но власти не допустят беспорядков.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
Захарова высказалась о выходке с российским триколором в Грузии
Вчера, 14:50
 
В миреТбилисиГрузияГориИраклий Кобахидзе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала