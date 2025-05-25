В Грузии 26 мая отпразднуют День независимости
Празднование Дня независимости пройдет 26 мая в Тбилиси и других городах Грузии
Площадь Свободы в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 25 мая - РИА Новости. Торжественное празднование Дня независимости пройдет 26 мая в Тбилиси и крупных городах Грузии.
День независимости — главный государственный праздник Грузии. Этот день объявлен нерабочим.
По данным мэрии Тбилиси, традиционно столица станет главным центром празднования. В центре города запланирована насыщенная программа. С раннего утра новобранцы примут присягу, на площади Свободы будет выставлена военная техника, а на прилегающих улицах будут организованы развлекательные шоу для детей и взрослых.
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"Двадцать шестого мая традиционно жители 21 города и муниципалитета получат возможность ознакомиться с военной техникой, вооружением и снаряжением. Выставки пройдут в Тбилиси, Гори, Ахалцихе, Мцхете, Рустави, Кутаиси, Зугдиди, Озургети, Поти, Хони, Амбролаури, Батуми, Телави, Ахалкалаки, Марнеули, Сенаки, Самтредиа, Багдати, чхороцку, Абаше и Мартвили. По окончании принятия присяги и торжественного мероприятия самолеты командования противовоздушной обороны и авиации пролетят над площадью Свободы", - сообщает пресс-служба министерства обороны.
Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что оппозиционные партии планируют разного вида провокации в День независимости, но власти не допустят беспорядков.