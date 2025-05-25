https://ria.ru/20250525/svo-2019016689.html

Самарские компании обязали брать на работу участников СВО

Самарские компании обязали брать на работу участников СВО - РИА Новости, 25.05.2025

Самарские компании обязали брать на работу участников СВО

Самарские компании с численностью работников более 100 человек обязали брать на работу участников СВО с 1 сентября текущего года, сообщается на сайте Самарской... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T22:08:00+03:00

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общество

самарская область

вячеслав федорищев

самарская губернская дума

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САМАРА, 25 мая - РИА Новости. Самарские компании с численностью работников более 100 человек обязали брать на работу участников СВО с 1 сентября текущего года, сообщается на сайте Самарской губернской думы. Депутаты регионального парламента приняли в двух чтениях соответствующий законопроект, внесенный губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым вместе с прокурором региона. "Согласно принятому закону, организации с численностью работников более 100 человек будут обязаны выделять 1% рабочих мест от среднесписочной численности для трудоустройства демобилизованных воинов. Это означает, что около 1 270 организаций в Самарской области попадут под действие данного закона. Новый закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года", - говорится на сайте Самарской губернской думы. В пояснительной записке к закону указано, что количество квотированных мест составит порядка 5,4 тысячи. Работодатели могут самостоятельно подбирать сотрудников среди участников СВО или обращаться для этого в службу занятости населения. По закону, у военнослужащих будет возможность бесплатно получить образование по новой профессии или повысить квалификацию по уже имеющейся специальности.

https://ria.ru/20250523/boets-2018739376.html

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общество, самарская область, вячеслав федорищев, самарская губернская дума