https://ria.ru/20250525/svo-2019016689.html
Самарские компании обязали брать на работу участников СВО
Самарские компании обязали брать на работу участников СВО - РИА Новости, 25.05.2025
Самарские компании обязали брать на работу участников СВО
Самарские компании с численностью работников более 100 человек обязали брать на работу участников СВО с 1 сентября текущего года, сообщается на сайте Самарской... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T22:08:00+03:00
2025-05-25T22:08:00+03:00
2025-05-25T22:08:00+03:00
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САМАРА, 25 мая - РИА Новости. Самарские компании с численностью работников более 100 человек обязали брать на работу участников СВО с 1 сентября текущего года, сообщается на сайте Самарской губернской думы. Депутаты регионального парламента приняли в двух чтениях соответствующий законопроект, внесенный губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым вместе с прокурором региона. "Согласно принятому закону, организации с численностью работников более 100 человек будут обязаны выделять 1% рабочих мест от среднесписочной численности для трудоустройства демобилизованных воинов. Это означает, что около 1 270 организаций в Самарской области попадут под действие данного закона. Новый закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года", - говорится на сайте Самарской губернской думы. В пояснительной записке к закону указано, что количество квотированных мест составит порядка 5,4 тысячи. Работодатели могут самостоятельно подбирать сотрудников среди участников СВО или обращаться для этого в службу занятости населения. По закону, у военнослужащих будет возможность бесплатно получить образование по новой профессии или повысить квалификацию по уже имеющейся специальности.
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общество, самарская область, вячеслав федорищев, самарская губернская дума
Общество, Самарская область, Вячеслав Федорищев, Самарская Губернская Дума
Самарские компании обязали брать на работу участников СВО
Самарские компании обязали брать на работу участников СВО с 1 сентября 2025 года