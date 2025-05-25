Рейтинг@Mail.ru
Российские войска освободили Романовку в ДНР за два дня - РИА Новости, 25.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:04 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/svo-2019001090.html
Российские войска освободили Романовку в ДНР за два дня
Российские войска освободили Романовку в ДНР за два дня - РИА Новости, 25.05.2025
Российские войска освободили Романовку в ДНР за два дня
Операция по освобождению российскими военными населенного пункта Романовка в ДНР шла два дня, рассказала РИА Новости командир штурмовой роты 68-го гвардейского... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T19:04:00+03:00
2025-05-25T19:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975000215_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_7eb355f89216e90faa827aa6226f67a7.jpg
ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Операция по освобождению российскими военными населенного пункта Романовка в ДНР шла два дня, рассказала РИА Новости командир штурмовой роты 68-го гвардейского танкового полка "Южной" группировки войск с позывным "Ваня". "По команде было использовано окно возможности и подготовленные штурмовые подразделения бросились вперед. Фактически за 2-3 дня противникам была оставлена территория населенного пункта, он был выбит с применением артиллерии, танков и непосредственно пехоты, которая действовала нахрапом, дерзко, уверенно и смело", - сказал "Ваня". По его словам, подготовка к операции длилась около двух недель. В рамках подготовки выявлялись огневые точки противника и опорные пункты. "Сама подготовка была примерно 2-3 недели с применением разведки воздушной, где выявлялись "опорники" противника, огневые точки", - добавил офицер. В воскресенье Минобороны РФ сообщало, что в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Романовка в Донецкой Народной Республике.
https://ria.ru/20250525/smi-2018995361.html
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975000215_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_ee82864622bb5486603d66a3e9411f1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Российские войска освободили Романовку в ДНР за два дня

Операция по освобождению Романовки в ДНР шла два дня

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШтурмовые подразделения ВС России в зоне СВО
Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Операция по освобождению российскими военными населенного пункта Романовка в ДНР шла два дня, рассказала РИА Новости командир штурмовой роты 68-го гвардейского танкового полка "Южной" группировки войск с позывным "Ваня".
"По команде было использовано окно возможности и подготовленные штурмовые подразделения бросились вперед. Фактически за 2-3 дня противникам была оставлена территория населенного пункта, он был выбит с применением артиллерии, танков и непосредственно пехоты, которая действовала нахрапом, дерзко, уверенно и смело", - сказал "Ваня".
По его словам, подготовка к операции длилась около двух недель. В рамках подготовки выявлялись огневые точки противника и опорные пункты.
"Сама подготовка была примерно 2-3 недели с применением разведки воздушной, где выявлялись "опорники" противника, огневые точки", - добавил офицер.
В воскресенье Минобороны РФ сообщало, что в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Романовка в Донецкой Народной Республике.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
"Приоритетные цели". Журналист раскрыл правду об ударах ВСУ
Вчера, 18:06
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала