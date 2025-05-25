https://ria.ru/20250525/svo-2019001090.html

Российские войска освободили Романовку в ДНР за два дня

Российские войска освободили Романовку в ДНР за два дня - РИА Новости, 25.05.2025

Российские войска освободили Романовку в ДНР за два дня

Операция по освобождению российскими военными населенного пункта Романовка в ДНР шла два дня, рассказала РИА Новости командир штурмовой роты 68-го гвардейского... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T19:04:00+03:00

2025-05-25T19:04:00+03:00

2025-05-25T19:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 25 мая - РИА Новости. Операция по освобождению российскими военными населенного пункта Романовка в ДНР шла два дня, рассказала РИА Новости командир штурмовой роты 68-го гвардейского танкового полка "Южной" группировки войск с позывным "Ваня". "По команде было использовано окно возможности и подготовленные штурмовые подразделения бросились вперед. Фактически за 2-3 дня противникам была оставлена территория населенного пункта, он был выбит с применением артиллерии, танков и непосредственно пехоты, которая действовала нахрапом, дерзко, уверенно и смело", - сказал "Ваня". По его словам, подготовка к операции длилась около двух недель. В рамках подготовки выявлялись огневые точки противника и опорные пункты. "Сама подготовка была примерно 2-3 недели с применением разведки воздушной, где выявлялись "опорники" противника, огневые точки", - добавил офицер. В воскресенье Минобороны РФ сообщало, что в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Романовка в Донецкой Народной Республике.

https://ria.ru/20250525/smi-2018995361.html

донецкая народная республика

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безопасность, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия