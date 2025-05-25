https://ria.ru/20250525/svo-2018969241.html

В Курской области уничтожили 46 украинских БПЛА

В Курской области уничтожили 46 украинских БПЛА - РИА Новости, 25.05.2025

В Курской области уничтожили 46 украинских БПЛА

Российская группировка ПВО в Курской области уничтожила 46 украинских беспилотников самолетного типа, когда туда летал президент РФ Владимир Путин, сообщил... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T14:21:00+03:00

2025-05-25T14:21:00+03:00

2025-05-25T14:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940216179_0:318:960:858_1920x0_80_0_0_66b48c2e16446d97801442571f6b9554.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российская группировка ПВО в Курской области уничтожила 46 украинских беспилотников самолетного типа, когда туда летал президент РФ Владимир Путин, сообщил командир дивизии ПВО Юрий Дашкин в эфире "Вести недели" на телеканале "Россия 1". Путин 20 мая с рабочей поездкой посетил Курскую область. Ранее Дашкин сообщил, что вертолёт Путина во время его визита в Курскую область фактически попал в эпицентр отражения массированной атаки украинских беспилотников. "В период времени, когда президент работал в Курской области, противник начал беспрецедентную атаку с беспилотными летательными аппаратами. Группировкой ПВО в данном районе было уничтожено 46 беспилотных летательных средств самолетного типа", - сказал Дашкин. По его словам, интенсивность атак во время пролёта борта верховного главнокомандующего на территории Курской области значительно возросла. Поэтому российская ПВО в этот момент одновременно вела противовоздушный бой и обеспечивала безопасность в воздухе для вертолёта главы государства. "Задача была выполнена. Атака беспилотников противника отражена и все воздушные цели были поражены", - добавил Дашкин.

https://ria.ru/20250525/bespilotnik-2018958593.html

https://ria.ru/20250525/vsu-2018952108.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, курская область, россия, владимир путин