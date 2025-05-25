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В Курской области уничтожили 46 украинских БПЛА - РИА Новости, 25.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:21 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/svo-2018969241.html
В Курской области уничтожили 46 украинских БПЛА
В Курской области уничтожили 46 украинских БПЛА - РИА Новости, 25.05.2025
В Курской области уничтожили 46 украинских БПЛА
Российская группировка ПВО в Курской области уничтожила 46 украинских беспилотников самолетного типа, когда туда летал президент РФ Владимир Путин, сообщил... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T14:21:00+03:00
2025-05-25T14:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российская группировка ПВО в Курской области уничтожила 46 украинских беспилотников самолетного типа, когда туда летал президент РФ Владимир Путин, сообщил командир дивизии ПВО Юрий Дашкин в эфире "Вести недели" на телеканале "Россия 1". Путин 20 мая с рабочей поездкой посетил Курскую область. Ранее Дашкин сообщил, что вертолёт Путина во время его визита в Курскую область фактически попал в эпицентр отражения массированной атаки украинских беспилотников. "В период времени, когда президент работал в Курской области, противник начал беспрецедентную атаку с беспилотными летательными аппаратами. Группировкой ПВО в данном районе было уничтожено 46 беспилотных летательных средств самолетного типа", - сказал Дашкин. По его словам, интенсивность атак во время пролёта борта верховного главнокомандующего на территории Курской области значительно возросла. Поэтому российская ПВО в этот момент одновременно вела противовоздушный бой и обеспечивала безопасность в воздухе для вертолёта главы государства. "Задача была выполнена. Атака беспилотников противника отражена и все воздушные цели были поражены", - добавил Дашкин.
https://ria.ru/20250525/bespilotnik-2018958593.html
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безопасность, курская область, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Россия, Владимир Путин
В Курской области уничтожили 46 украинских БПЛА

Дашкин: в Курской области уничтожили 46 украинских БПЛА во время визита Путина

© Фото : Штаб обороны ДНРСбитый украинский беспилотник
Сбитый украинский беспилотник - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© Фото : Штаб обороны ДНР
Сбитый украинский беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российская группировка ПВО в Курской области уничтожила 46 украинских беспилотников самолетного типа, когда туда летал президент РФ Владимир Путин, сообщил командир дивизии ПВО Юрий Дашкин в эфире "Вести недели" на телеканале "Россия 1".
Путин 20 мая с рабочей поездкой посетил Курскую область. Ранее Дашкин сообщил, что вертолёт Путина во время его визита в Курскую область фактически попал в эпицентр отражения массированной атаки украинских беспилотников.
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"В период времени, когда президент работал в Курской области, противник начал беспрецедентную атаку с беспилотными летательными аппаратами. Группировкой ПВО в данном районе было уничтожено 46 беспилотных летательных средств самолетного типа", - сказал Дашкин.
По его словам, интенсивность атак во время пролёта борта верховного главнокомандующего на территории Курской области значительно возросла. Поэтому российская ПВО в этот момент одновременно вела противовоздушный бой и обеспечивала безопасность в воздухе для вертолёта главы государства.
"Задача была выполнена. Атака беспилотников противника отражена и все воздушные цели были поражены", - добавил Дашкин.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьРоссияВладимир Путин
 
 
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