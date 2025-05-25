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В Минобороны прокомментировали обмен пленными между Россией и Украиной

В Минобороны прокомментировали обмен пленными между Россией и Украиной - РИА Новости, 25.05.2025

В Минобороны прокомментировали обмен пленными между Россией и Украиной

Минобороны РФ рассчитывает, что проведённый обмен военнопленными между Россией и Украиной будет способствовать созданию благоприятной атмосферы для обсуждения... РИА Новости, 25.05.2025

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Минобороны РФ рассчитывает, что проведённый обмен военнопленными между Россией и Украиной будет способствовать созданию благоприятной атмосферы для обсуждения условий мирного урегулирования украинского кризиса, заявил замглавы российского ведомства Александр Фомин.В период с 23 по 25 мая был проведен обмен военнослужащими и мирными гражданами между РФ и Украиной по формуле 1000 на 1000 человек."Рассчитываем, что проведённый по инициативе России масштабный обмен пленными будет способствовать созданию благоприятной атмосферы для обсуждения условий мирного урегулирования украинского кризиса", - сказал Фомин.Он отдельно поблагодарил власти Белоруссии за всестороннюю помощь и содействие.

https://ria.ru/20250525/voennye-2018961365.html

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Заявление замминистра обороны о выполнении договоренностей обмена ❗️В Россию возвращены 880 военных и 120 мирных граждан, договоренности с Украиной об обмене, достигнутые в Стамбуле, полностью выполнены, заявил замминистра обороны России Александр Фомин. Он также выразил надежду, что проведенный обмен будет способствовать благоприятной атмосфере для обсуждения условий мирного урегулирования. 2025-05-25T13:40 true PT1M21S

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