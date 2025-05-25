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В Минобороны прокомментировали обмен пленными между Россией и Украиной
В Минобороны прокомментировали обмен пленными между Россией и Украиной - РИА Новости, 25.05.2025
В Минобороны прокомментировали обмен пленными между Россией и Украиной
Минобороны РФ рассчитывает, что проведённый обмен военнопленными между Россией и Украиной будет способствовать созданию благоприятной атмосферы для обсуждения... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T13:40:00+03:00
2025-05-25T13:40:00+03:00
2025-05-25T13:56:00+03:00
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Минобороны РФ рассчитывает, что проведённый обмен военнопленными между Россией и Украиной будет способствовать созданию благоприятной атмосферы для обсуждения условий мирного урегулирования украинского кризиса, заявил замглавы российского ведомства Александр Фомин.В период с 23 по 25 мая был проведен обмен военнослужащими и мирными гражданами между РФ и Украиной по формуле 1000 на 1000 человек."Рассчитываем, что проведённый по инициативе России масштабный обмен пленными будет способствовать созданию благоприятной атмосферы для обсуждения условий мирного урегулирования украинского кризиса", - сказал Фомин.Он отдельно поблагодарил власти Белоруссии за всестороннюю помощь и содействие.
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Заявление замминистра обороны о выполнении договоренностей обмена
❗️В Россию возвращены 880 военных и 120 мирных граждан, договоренности с Украиной об обмене, достигнутые в Стамбуле, полностью выполнены, заявил замминистра обороны России Александр Фомин.
Он также выразил надежду, что проведенный обмен будет способствовать благоприятной атмосфере для обсуждения условий мирного урегулирования.
2025-05-25T13:40
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В Минобороны прокомментировали обмен пленными между Россией и Украиной
Фомин: обмен пленными между Россией и Украиной поможет урегулированию