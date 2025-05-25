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Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 165 боевиков ВСУ
Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 165 боевиков ВСУ - РИА Новости, 25.05.2025
Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 165 боевиков ВСУ
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял в зоне... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T12:45:00+03:00
2025-05-25T12:45:00+03:00
2025-05-25T12:54:00+03:00
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял в зоне действия группировки пять орудий полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Отрадное, Зеленое Поле, Новополь Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Червоное Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град". Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250525/svo-2018958867.html
россия
запорожская область
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россия, вооруженные силы украины, в мире, запорожская область, донецкая народная республика, отрадное, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Отрадное, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 165 боевиков ВСУ
МО: группировка "Восток" за сутки уничтожила до 165 боевиков ВСУ, РСЗО "Град"