https://ria.ru/20250525/svo-2018959136.html

Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 165 боевиков ВСУ

Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 165 боевиков ВСУ - РИА Новости, 25.05.2025

Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 165 боевиков ВСУ

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял в зоне... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T12:45:00+03:00

2025-05-25T12:45:00+03:00

2025-05-25T12:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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запорожская область

донецкая народная республика

отрадное

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял в зоне действия группировки пять орудий полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град", сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Отрадное, Зеленое Поле, Новополь Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Червоное Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня "Град". Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250525/svo-2018958867.html

россия

запорожская область

донецкая народная республика

отрадное

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россия, вооруженные силы украины, в мире, запорожская область, донецкая народная республика, отрадное, министерство обороны рф (минобороны рф)