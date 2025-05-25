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Группировка "Север" за сутки уничтожила до 220 боевиков ВСУ
Группировка "Север" за сутки уничтожила до 220 боевиков ВСУ - РИА Новости, 25.05.2025
Группировка "Север" за сутки уничтожила до 220 боевиков ВСУ
ВСУ за сутки потеряли до 220 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T12:40:00+03:00
2025-05-25T12:40:00+03:00
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 220 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники десантно-штурмовой, четырех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Могрица Яблоновка, Алексеевка, Юнаковка, Писаревка и Грицины Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства."На харьковском направлении нанесено поражение формированиям штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Гранов, Комиссаровой, Ветеринарное, Уды, Крейдянка и Березники Харьковской области. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 11 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - отмечает МО РФ.
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россия, вооруженные силы украины, в мире, украина, алексеевка
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Алексеевка
Группировка "Север" за сутки уничтожила до 220 боевиков ВСУ
МО: ВСУ потеряли до 220 военных на Харьковском и Харьковском направлениях