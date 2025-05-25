https://ria.ru/20250525/svo-2018958490.html

Группировка "Север" за сутки уничтожила до 220 боевиков ВСУ

Группировка "Север" за сутки уничтожила до 220 боевиков ВСУ - РИА Новости, 25.05.2025

Группировка "Север" за сутки уничтожила до 220 боевиков ВСУ

ВСУ за сутки потеряли до 220 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 25.05.2025

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 220 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники десантно-штурмовой, четырех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Могрица Яблоновка, Алексеевка, Юнаковка, Писаревка и Грицины Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства."На харьковском направлении нанесено поражение формированиям штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Гранов, Комиссаровой, Ветеринарное, Уды, Крейдянка и Березники Харьковской области. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 11 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - отмечает МО РФ.

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россия, вооруженные силы украины, в мире, украина, алексеевка