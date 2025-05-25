Рейтинг@Mail.ru
Появилось видео завершающего обмена пленными 1000 на 1000 с Украиной - РИА Новости, 25.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:38 25.05.2025 (обновлено: 14:47 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/svo-2018958111.html
Появилось видео завершающего обмена пленными 1000 на 1000 с Украиной
Появилось видео завершающего обмена пленными 1000 на 1000 с Украиной - РИА Новости, 25.05.2025
Появилось видео завершающего обмена пленными 1000 на 1000 с Украиной
Обмен по формуле "1 тысяча на 1 тысячу" человек, согласно договоренностям в Стамбуле, завершён, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T12:38:00+03:00
2025-05-25T14:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
в мире
стамбул
украина
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/19/2018957964_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_470ec0e503eebfbf7d6361d05a543f7b.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Обмен по формуле "1 тысяча на 1 тысячу" человек, согласно договоренностям в Стамбуле, завершён, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.В пятницу ведомство сообщило об обмене 270 военнослужащих на 270 пленных ВСУ и 120 гражданских лиц на 120 гражданских лиц. Накануне МО РФ сообщило об обмене по формуле 307 на 307 военных, а в воскресенье были возвращены еще 303 российских военнослужащих и переданы 303 пленных ВСУ."Таким образом, в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая т.г. в Стамбуле, за период с 23-го по 25-е мая российской и украинской стороной проведен обмен по формуле 1000 на 1000 человек", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20250525/svo-2018958867.html
россия
стамбул
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Завершающий этап обмена 1000 на 1000 человек
Минобороны России показало видео завершающего этапа обмена 1000 на 1000 человек
2025-05-25T12:38
true
PT0M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/19/2018957964_244:0:1684:1080_1920x0_80_0_0_b9ea5e7c863fe370280bca248402146c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, стамбул, украина, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Стамбул, Украина, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Вооруженные силы Украины
Появилось видео завершающего обмена пленными 1000 на 1000 с Украиной

Минобороны показало видео последнего этапа обмена пленными 1000 на 1000 человек

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Обмен по формуле "1 тысяча на 1 тысячу" человек, согласно договоренностям в Стамбуле, завершён, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
В пятницу ведомство сообщило об обмене 270 военнослужащих на 270 пленных ВСУ и 120 гражданских лиц на 120 гражданских лиц. Накануне МО РФ сообщило об обмене по формуле 307 на 307 военных, а в воскресенье были возвращены еще 303 российских военнослужащих и переданы 303 пленных ВСУ.
"Таким образом, в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая т.г. в Стамбуле, за период с 23-го по 25-е мая российской и украинской стороной проведен обмен по формуле 1000 на 1000 человек", - говорится в сообщении ведомства.
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М Малка группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
Группировка "Центр" за сутки уничтожила до 435 боевиков ВСУ
Вчера, 12:43
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреСтамбулУкраинаПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала