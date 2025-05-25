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Появилось видео завершающего обмена пленными 1000 на 1000 с Украиной
Появилось видео завершающего обмена пленными 1000 на 1000 с Украиной - РИА Новости, 25.05.2025
Появилось видео завершающего обмена пленными 1000 на 1000 с Украиной
Обмен по формуле "1 тысяча на 1 тысячу" человек, согласно договоренностям в Стамбуле, завершён, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T12:38:00+03:00
2025-05-25T12:38:00+03:00
2025-05-25T14:47:00+03:00
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Обмен по формуле "1 тысяча на 1 тысячу" человек, согласно договоренностям в Стамбуле, завершён, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.В пятницу ведомство сообщило об обмене 270 военнослужащих на 270 пленных ВСУ и 120 гражданских лиц на 120 гражданских лиц. Накануне МО РФ сообщило об обмене по формуле 307 на 307 военных, а в воскресенье были возвращены еще 303 российских военнослужащих и переданы 303 пленных ВСУ."Таким образом, в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая т.г. в Стамбуле, за период с 23-го по 25-е мая российской и украинской стороной проведен обмен по формуле 1000 на 1000 человек", - говорится в сообщении ведомства.
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Завершающий этап обмена 1000 на 1000 человек
Минобороны России показало видео завершающего этапа обмена 1000 на 1000 человек
2025-05-25T12:38
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Появилось видео завершающего обмена пленными 1000 на 1000 с Украиной
Минобороны показало видео последнего этапа обмена пленными 1000 на 1000 человек