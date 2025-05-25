https://ria.ru/20250525/svo-2018958111.html

Появилось видео завершающего обмена пленными 1000 на 1000 с Украиной

Появилось видео завершающего обмена пленными 1000 на 1000 с Украиной - РИА Новости, 25.05.2025

Появилось видео завершающего обмена пленными 1000 на 1000 с Украиной

Обмен по формуле "1 тысяча на 1 тысячу" человек, согласно договоренностям в Стамбуле, завершён, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T12:38:00+03:00

2025-05-25T12:38:00+03:00

2025-05-25T14:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

в мире

стамбул

украина

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/19/2018957964_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_470ec0e503eebfbf7d6361d05a543f7b.jpg

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Обмен по формуле "1 тысяча на 1 тысячу" человек, согласно договоренностям в Стамбуле, завершён, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.В пятницу ведомство сообщило об обмене 270 военнослужащих на 270 пленных ВСУ и 120 гражданских лиц на 120 гражданских лиц. Накануне МО РФ сообщило об обмене по формуле 307 на 307 военных, а в воскресенье были возвращены еще 303 российских военнослужащих и переданы 303 пленных ВСУ."Таким образом, в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая т.г. в Стамбуле, за период с 23-го по 25-е мая российской и украинской стороной проведен обмен по формуле 1000 на 1000 человек", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250525/svo-2018958867.html

россия

стамбул

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Завершающий этап обмена 1000 на 1000 человек Минобороны России показало видео завершающего этапа обмена 1000 на 1000 человек 2025-05-25T12:38 true PT0M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, стамбул, украина, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, вооруженные силы украины