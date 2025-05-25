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В ЛНР три человека пострадали от атак украинских БПЛА
В ЛНР три человека пострадали от атак украинских БПЛА - РИА Новости, 25.05.2025
В ЛНР три человека пострадали от атак украинских БПЛА
Три жителя Кременной в ЛНР пострадали от атак украинских БПЛА за сутки, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T11:22:00+03:00
2025-05-25T11:22:00+03:00
2025-05-25T11:22:00+03:00
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ЛУГАНСК, 25 мая - РИА Новости. Три жителя Кременной в ЛНР пострадали от атак украинских БПЛА за сутки, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своём Telegram-канале. "Вчера вечером ранение получил один мирный, сегодня утром ещё двое. Мирные жители пострадали от атак украинских беспилотников, которым подвергается Кременная и пригороды", - сообщил Мирошник. Он уточнил, что, по словам местных жителей, прифронтовая зона Кременского района подвергается массированным обстрелам и атакам с использованием БПЛА.
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в мире, кременная, луганская народная республика, россия, родион мирошник
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кременная, Луганская Народная Республика, Россия, Родион Мирошник
В ЛНР три человека пострадали от атак украинских БПЛА
Мирошник: три жителя Кременной в ЛНР пострадали от атак украинских БПЛА за сутки