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В ЛНР три человека пострадали от атак украинских БПЛА - РИА Новости, 25.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:22 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/svo-2018952461.html
В ЛНР три человека пострадали от атак украинских БПЛА
В ЛНР три человека пострадали от атак украинских БПЛА - РИА Новости, 25.05.2025
В ЛНР три человека пострадали от атак украинских БПЛА
Три жителя Кременной в ЛНР пострадали от атак украинских БПЛА за сутки, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T11:22:00+03:00
2025-05-25T11:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
кременная
луганская народная республика
россия
родион мирошник
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ЛУГАНСК, 25 мая - РИА Новости. Три жителя Кременной в ЛНР пострадали от атак украинских БПЛА за сутки, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своём Telegram-канале. "Вчера вечером ранение получил один мирный, сегодня утром ещё двое. Мирные жители пострадали от атак украинских беспилотников, которым подвергается Кременная и пригороды", - сообщил Мирошник. Он уточнил, что, по словам местных жителей, прифронтовая зона Кременского района подвергается массированным обстрелам и атакам с использованием БПЛА.
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в мире, кременная, луганская народная республика, россия, родион мирошник
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кременная, Луганская Народная Республика, Россия, Родион Мирошник
В ЛНР три человека пострадали от атак украинских БПЛА

Мирошник: три жителя Кременной в ЛНР пострадали от атак украинских БПЛА за сутки

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 мая - РИА Новости. Три жителя Кременной в ЛНР пострадали от атак украинских БПЛА за сутки, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своём Telegram-канале.
"Вчера вечером ранение получил один мирный, сегодня утром ещё двое. Мирные жители пострадали от атак украинских беспилотников, которым подвергается Кременная и пригороды", - сообщил Мирошник.
Он уточнил, что, по словам местных жителей, прифронтовая зона Кременского района подвергается массированным обстрелам и атакам с использованием БПЛА.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКременнаяЛуганская Народная РеспубликаРоссияРодион Мирошник
 
 
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