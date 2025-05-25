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Степашин призвал учитывать во время СВО правовую коллизию СССР - РИА Новости, 25.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:27 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/svo-2018939220.html
Степашин призвал учитывать во время СВО правовую коллизию СССР
Степашин призвал учитывать во время СВО правовую коллизию СССР - РИА Новости, 25.05.2025
Степашин призвал учитывать во время СВО правовую коллизию СССР
Председатель Ассоциации юристов России, бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин в беседе с РИА Новости призвал учитывать правовую коллизию СССР во... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T08:27:00+03:00
2025-05-25T08:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
ссср
россия
украина
сергей степашин
антон кобяков
ассоциация юристов россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Председатель Ассоциации юристов России, бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин в беседе с РИА Новости призвал учитывать правовую коллизию СССР во время проведения специальной военной операции. В среду советник президента Антон Кобяков выразил мнение, что украинский кризис, с точки зрения права, является внутренним процессом СССР, так как процедура роспуска Советского Союза была нарушена, и он ещё "где-то существует". "Нужно иметь в виду эту правовую коллизию, на всякий случай, особенно когда мы воюем с нацистами на Украине, чтобы было понятно, с кем мы воюем", - сказал Степашин агентству.
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ссср, россия, украина, сергей степашин, антон кобяков, ассоциация юристов россии
Специальная военная операция на Украине, СССР, Россия, Украина, Сергей Степашин, Антон Кобяков, Ассоциация юристов России
Степашин призвал учитывать во время СВО правовую коллизию СССР

Степашин: во время СВО надо учитывать, что процедура роспуска СССР была нарушена

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСергей Степашин
Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Сергей Степашин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Председатель Ассоциации юристов России, бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин в беседе с РИА Новости призвал учитывать правовую коллизию СССР во время проведения специальной военной операции.
В среду советник президента Антон Кобяков выразил мнение, что украинский кризис, с точки зрения права, является внутренним процессом СССР, так как процедура роспуска Советского Союза была нарушена, и он ещё "где-то существует".
"Нужно иметь в виду эту правовую коллизию, на всякий случай, особенно когда мы воюем с нацистами на Украине, чтобы было понятно, с кем мы воюем", - сказал Степашин агентству.
Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
Украина была одной из первых, кто начал выползать из СССР, заявил Степашин
06:49
 
Специальная военная операция на УкраинеСССРРоссияУкраинаСергей СтепашинАнтон КобяковАссоциация юристов России
 
 
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