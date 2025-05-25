https://ria.ru/20250525/svo-2018939220.html

Степашин призвал учитывать во время СВО правовую коллизию СССР

Степашин призвал учитывать во время СВО правовую коллизию СССР - РИА Новости, 25.05.2025

Степашин призвал учитывать во время СВО правовую коллизию СССР

Председатель Ассоциации юристов России, бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин в беседе с РИА Новости призвал учитывать правовую коллизию СССР во... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T08:27:00+03:00

2025-05-25T08:27:00+03:00

2025-05-25T08:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

ссср

россия

украина

сергей степашин

антон кобяков

ассоциация юристов россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Председатель Ассоциации юристов России, бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин в беседе с РИА Новости призвал учитывать правовую коллизию СССР во время проведения специальной военной операции. В среду советник президента Антон Кобяков выразил мнение, что украинский кризис, с точки зрения права, является внутренним процессом СССР, так как процедура роспуска Советского Союза была нарушена, и он ещё "где-то существует". "Нужно иметь в виду эту правовую коллизию, на всякий случай, особенно когда мы воюем с нацистами на Украине, чтобы было понятно, с кем мы воюем", - сказал Степашин агентству.

https://ria.ru/20250525/stepashin-2018934879.html

ссср

россия

украина

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ссср, россия, украина, сергей степашин, антон кобяков, ассоциация юристов россии