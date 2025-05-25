https://ria.ru/20250525/svo-2018939220.html
Степашин призвал учитывать во время СВО правовую коллизию СССР
Степашин призвал учитывать во время СВО правовую коллизию СССР - РИА Новости, 25.05.2025
Степашин призвал учитывать во время СВО правовую коллизию СССР
Председатель Ассоциации юристов России, бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин в беседе с РИА Новости призвал учитывать правовую коллизию СССР во... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T08:27:00+03:00
2025-05-25T08:27:00+03:00
2025-05-25T08:27:00+03:00
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сергей степашин
антон кобяков
ассоциация юристов россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Председатель Ассоциации юристов России, бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин в беседе с РИА Новости призвал учитывать правовую коллизию СССР во время проведения специальной военной операции. В среду советник президента Антон Кобяков выразил мнение, что украинский кризис, с точки зрения права, является внутренним процессом СССР, так как процедура роспуска Советского Союза была нарушена, и он ещё "где-то существует". "Нужно иметь в виду эту правовую коллизию, на всякий случай, особенно когда мы воюем с нацистами на Украине, чтобы было понятно, с кем мы воюем", - сказал Степашин агентству.
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ссср, россия, украина, сергей степашин, антон кобяков, ассоциация юристов россии
Специальная военная операция на Украине, СССР, Россия, Украина, Сергей Степашин, Антон Кобяков, Ассоциация юристов России
Степашин призвал учитывать во время СВО правовую коллизию СССР
Степашин: во время СВО надо учитывать, что процедура роспуска СССР была нарушена