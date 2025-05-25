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Задержан подозреваемый в стрельбе на вокзале в Россоши

Задержан подозреваемый в стрельбе на вокзале в Россоши - РИА Новости, 25.05.2025

Задержан подозреваемый в стрельбе на вокзале в Россоши

В Воронежской области задержали подозреваемого в стрельбе на вокзале в городе Россошь, сообщило СУ СК по региону в Telegram. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T10:20:00+03:00

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происшествия

россошь

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В Воронежской области задержали подозреваемого в стрельбе на вокзале в городе Россошь, сообщило СУ СК по региону в Telegram."Следователем регионального следственного управления СК России во взаимодействии с сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 30, пунктом "а" части второй статьи 105 УК (покушение на убийство двух или более лиц), задержан в порядке статьи 91 УПК ранее судимый 38-летний местный житель", — отметили в ведомстве.Мужчину допрашивают об обстоятельствах преступления, с ним выполняют иные следственные и процессуальные действия. Кроме того, следствие намерено ходатайствовать перед судом о его заключении под стражу, в ближайшее время планируется предъявление обвинения.В пятницу УМВД по Воронежской области сообщило о стрельбе около вокзала в Россоши. Как уточняли в СК, злоумышленник открыл огонь по прохожим, ранив одного из них в область грудной клетки. Пострадавшего госпитализировали.

россошь

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россошь, следственный комитет россии (ск рф)