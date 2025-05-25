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Задержан подозреваемый в стрельбе на вокзале в Россоши
Задержан подозреваемый в стрельбе на вокзале в Россоши - РИА Новости, 25.05.2025
Задержан подозреваемый в стрельбе на вокзале в Россоши
В Воронежской области задержали подозреваемого в стрельбе на вокзале в городе Россошь, сообщило СУ СК по региону в Telegram. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T10:20:00+03:00
2025-05-25T10:20:00+03:00
2025-05-25T11:03:00+03:00
происшествия
россошь
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В Воронежской области задержали подозреваемого в стрельбе на вокзале в городе Россошь, сообщило СУ СК по региону в Telegram."Следователем регионального следственного управления СК России во взаимодействии с сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 30, пунктом "а" части второй статьи 105 УК (покушение на убийство двух или более лиц), задержан в порядке статьи 91 УПК ранее судимый 38-летний местный житель", — отметили в ведомстве.Мужчину допрашивают об обстоятельствах преступления, с ним выполняют иные следственные и процессуальные действия. Кроме того, следствие намерено ходатайствовать перед судом о его заключении под стражу, в ближайшее время планируется предъявление обвинения.В пятницу УМВД по Воронежской области сообщило о стрельбе около вокзала в Россоши. Как уточняли в СК, злоумышленник открыл огонь по прохожим, ранив одного из них в область грудной клетки. Пострадавшего госпитализировали.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россошь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россошь, Следственный комитет России (СК РФ)
Задержан подозреваемый в стрельбе на вокзале в Россоши
Задержан подозреваемый в стрельбе на вокзале в Россоши, его допрашивают