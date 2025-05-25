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Задержан подозреваемый в стрельбе на вокзале в Россоши - РИА Новости, 25.05.2025
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10:20 25.05.2025 (обновлено: 11:03 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/strelba-2018949305.html
Задержан подозреваемый в стрельбе на вокзале в Россоши
Задержан подозреваемый в стрельбе на вокзале в Россоши - РИА Новости, 25.05.2025
Задержан подозреваемый в стрельбе на вокзале в Россоши
В Воронежской области задержали подозреваемого в стрельбе на вокзале в городе Россошь, сообщило СУ СК по региону в Telegram. РИА Новости, 25.05.2025
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происшествия
россошь
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В Воронежской области задержали подозреваемого в стрельбе на вокзале в городе Россошь, сообщило СУ СК по региону в Telegram.&quot;Следователем регионального следственного управления СК России во взаимодействии с сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 30, пунктом &quot;а&quot; части второй статьи 105 УК (покушение на убийство двух или более лиц), задержан в порядке статьи 91 УПК ранее судимый 38-летний местный житель&quot;, — отметили в ведомстве.Мужчину допрашивают об обстоятельствах преступления, с ним выполняют иные следственные и процессуальные действия. Кроме того, следствие намерено ходатайствовать перед судом о его заключении под стражу, в ближайшее время планируется предъявление обвинения.В пятницу УМВД по Воронежской области сообщило о стрельбе около вокзала в Россоши. Как уточняли в СК, злоумышленник открыл огонь по прохожим, ранив одного из них в область грудной клетки. Пострадавшего госпитализировали.
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происшествия, россошь, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россошь, Следственный комитет России (СК РФ)
Задержан подозреваемый в стрельбе на вокзале в Россоши

Задержан подозреваемый в стрельбе на вокзале в Россоши, его допрашивают

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В Воронежской области задержали подозреваемого в стрельбе на вокзале в городе Россошь, сообщило СУ СК по региону в Telegram.
«

"Следователем регионального следственного управления СК России во взаимодействии с сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 30, пунктом "а" части второй статьи 105 УК (покушение на убийство двух или более лиц), задержан в порядке статьи 91 УПК ранее судимый 38-летний местный житель", — отметили в ведомстве.

Мужчину допрашивают об обстоятельствах преступления, с ним выполняют иные следственные и процессуальные действия.
Кроме того, следствие намерено ходатайствовать перед судом о его заключении под стражу, в ближайшее время планируется предъявление обвинения.
В пятницу УМВД по Воронежской области сообщило о стрельбе около вокзала в Россоши. Как уточняли в СК, злоумышленник открыл огонь по прохожим, ранив одного из них в область грудной клетки. Пострадавшего госпитализировали.
 
ПроисшествияРоссошьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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