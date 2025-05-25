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Япония без предупреждения открыла огонь неподалеку от границы России - РИА Новости, 25.05.2025
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02:52 25.05.2025 (обновлено: 08:56 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/strelba-2018927826.html
Япония без предупреждения открыла огонь неподалеку от границы России
Япония без предупреждения открыла огонь неподалеку от границы России - РИА Новости, 25.05.2025
Япония без предупреждения открыла огонь неподалеку от границы России
Береговая охрана Японии по ошибке без предупреждения открыла огонь недалеко от Кунашира в рамках учебных стрельб, сообщила газета Yomiuri. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T02:52:00+03:00
2025-05-25T08:56:00+03:00
в мире
россия
япония
кунашир (остров)
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Береговая охрана Японии по ошибке без предупреждения открыла огонь недалеко от Кунашира в рамках учебных стрельб, сообщила газета Yomiuri.&quot;Двадцать третьего числа береговая охрана Немуро на Хоккайдо заявила, что экипаж патрульного катера &quot;Кавагири&quot; совершил ошибку, проведя учебные стрельбы из пулемета у берегов мыса Сиретоко, не выдав навигационного предупреждения находящимся поблизости судам&quot;, — указано в материале.По данным издания, японский корабль успел произвести 66 выстрелов из 13-миллиметрового пулемета, пока региональный штаб береговой охраны не понял, что соответствующее предупреждение не было выдано, приказав прекратить огонь. Всего инцидент длился около 53 минут.Первый региональный штаб и другие структуры расследуют причину произошедшего, сообщений о проходивших рядом судах и разрушениях также не поступало. Претензий со стороны Москвы, как утверждается, также не было.К востоку от рассматриваемого района находится российский остров Кунашир.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора после завершения Второй мировой войны. Главное препятствие — вопрос о Южных Курилах: островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Токио претендует на них, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года.Москва настаивает на том, что острова вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны, и суверенитет над ними не подлежит сомнению.В 1956-м СССР и Япония подписали Совместную декларацию — Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть вероятность передачи Токио островов Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась.Советский Союз рассчитывал, что декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы и не отказывалась от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели.Москва отказалась от диалога по этому вопросу после того, как Япония ввела санкции из-за начала СВО на Украине. Россия также прекратила безвизовые поездки японцев на Южные Курилы и вышла из переговоров о налаживании совместной хозяйственной деятельности на островах.
https://ria.ru/20250519/yaponiya-2017753875.html
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в мире, россия, япония, кунашир (остров)
В мире, Россия, Япония, Кунашир (остров)
Япония без предупреждения открыла огонь неподалеку от границы России

Yomiuri: береговая охрана Японии без уведомления начала стрельбу возле Кунашира

© Фото : Japan Coast GuardКорабль береговой охраны Японии
Корабль береговой охраны Японии - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© Фото : Japan Coast Guard
Корабль береговой охраны Японии. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Береговая охрана Японии по ошибке без предупреждения открыла огонь недалеко от Кунашира в рамках учебных стрельб, сообщила газета Yomiuri.
«

"Двадцать третьего числа береговая охрана Немуро на Хоккайдо заявила, что экипаж патрульного катера "Кавагири" совершил ошибку, проведя учебные стрельбы из пулемета у берегов мыса Сиретоко, не выдав навигационного предупреждения находящимся поблизости судам", — указано в материале.

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По данным издания, японский корабль успел произвести 66 выстрелов из 13-миллиметрового пулемета, пока региональный штаб береговой охраны не понял, что соответствующее предупреждение не было выдано, приказав прекратить огонь. Всего инцидент длился около 53 минут.
Первый региональный штаб и другие структуры расследуют причину произошедшего, сообщений о проходивших рядом судах и разрушениях также не поступало. Претензий со стороны Москвы, как утверждается, также не было.
К востоку от рассматриваемого района находится российский остров Кунашир.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора после завершения Второй мировой войны. Главное препятствие — вопрос о Южных Курилах: островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Токио претендует на них, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года.
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В 1956-м СССР и Япония подписали Совместную декларацию — Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть вероятность передачи Токио островов Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась.
Советский Союз рассчитывал, что декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы и не отказывалась от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели.
Москва отказалась от диалога по этому вопросу после того, как Япония ввела санкции из-за начала СВО на Украине. Россия также прекратила безвизовые поездки японцев на Южные Курилы и вышла из переговоров о налаживании совместной хозяйственной деятельности на островах.
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