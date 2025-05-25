https://ria.ru/20250525/strelba-2018927826.html

Япония без предупреждения открыла огонь неподалеку от границы России

Япония без предупреждения открыла огонь неподалеку от границы России - РИА Новости, 25.05.2025

Япония без предупреждения открыла огонь неподалеку от границы России

Береговая охрана Японии по ошибке без предупреждения открыла огонь недалеко от Кунашира в рамках учебных стрельб, сообщила газета Yomiuri. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T02:52:00+03:00

2025-05-25T02:52:00+03:00

2025-05-25T08:56:00+03:00

в мире

россия

япония

кунашир (остров)

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Береговая охрана Японии по ошибке без предупреждения открыла огонь недалеко от Кунашира в рамках учебных стрельб, сообщила газета Yomiuri."Двадцать третьего числа береговая охрана Немуро на Хоккайдо заявила, что экипаж патрульного катера "Кавагири" совершил ошибку, проведя учебные стрельбы из пулемета у берегов мыса Сиретоко, не выдав навигационного предупреждения находящимся поблизости судам", — указано в материале.По данным издания, японский корабль успел произвести 66 выстрелов из 13-миллиметрового пулемета, пока региональный штаб береговой охраны не понял, что соответствующее предупреждение не было выдано, приказав прекратить огонь. Всего инцидент длился около 53 минут.Первый региональный штаб и другие структуры расследуют причину произошедшего, сообщений о проходивших рядом судах и разрушениях также не поступало. Претензий со стороны Москвы, как утверждается, также не было.К востоку от рассматриваемого района находится российский остров Кунашир.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора после завершения Второй мировой войны. Главное препятствие — вопрос о Южных Курилах: островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Токио претендует на них, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года.Москва настаивает на том, что острова вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны, и суверенитет над ними не подлежит сомнению.В 1956-м СССР и Япония подписали Совместную декларацию — Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть вероятность передачи Токио островов Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась.Советский Союз рассчитывал, что декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы и не отказывалась от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели.Москва отказалась от диалога по этому вопросу после того, как Япония ввела санкции из-за начала СВО на Украине. Россия также прекратила безвизовые поездки японцев на Южные Курилы и вышла из переговоров о налаживании совместной хозяйственной деятельности на островах.

https://ria.ru/20250519/yaponiya-2017753875.html

https://ria.ru/20250520/fukusima-2017979224.html

https://ria.ru/20250421/yaponiya-2012434397.html

россия

япония

кунашир (остров)

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в мире, россия, япония, кунашир (остров)