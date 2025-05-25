Япония без предупреждения открыла огонь неподалеку от границы России
Yomiuri: береговая охрана Японии без уведомления начала стрельбу возле Кунашира
Корабль береговой охраны Японии. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Береговая охрана Японии по ошибке без предупреждения открыла огонь недалеко от Кунашира в рамках учебных стрельб, сообщила газета Yomiuri.
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"Двадцать третьего числа береговая охрана Немуро на Хоккайдо заявила, что экипаж патрульного катера "Кавагири" совершил ошибку, проведя учебные стрельбы из пулемета у берегов мыса Сиретоко, не выдав навигационного предупреждения находящимся поблизости судам", — указано в материале.
По данным издания, японский корабль успел произвести 66 выстрелов из 13-миллиметрового пулемета, пока региональный штаб береговой охраны не понял, что соответствующее предупреждение не было выдано, приказав прекратить огонь. Всего инцидент длился около 53 минут.
Первый региональный штаб и другие структуры расследуют причину произошедшего, сообщений о проходивших рядом судах и разрушениях также не поступало. Претензий со стороны Москвы, как утверждается, также не было.
К востоку от рассматриваемого района находится российский остров Кунашир.
Москва настаивает на том, что острова вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны, и суверенитет над ними не подлежит сомнению.
В 1956-м СССР и Япония подписали Совместную декларацию — Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть вероятность передачи Токио островов Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась.
Советский Союз рассчитывал, что декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы и не отказывалась от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели.
Москва отказалась от диалога по этому вопросу после того, как Япония ввела санкции из-за начала СВО на Украине. Россия также прекратила безвизовые поездки японцев на Южные Курилы и вышла из переговоров о налаживании совместной хозяйственной деятельности на островах.