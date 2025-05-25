https://ria.ru/20250525/stepashin-2018934879.html
Украина была одной из первых, кто начал выползать из СССР, заявил Степашин
Украина была одной из первых, кто начал выползать из СССР, заявил Степашин - РИА Новости, 25.05.2025
Украина была одной из первых, кто начал выползать из СССР, заявил Степашин
Председатель Ассоциации юристов России, бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин, комментируя слова советника президента Антона Кобякова о том, что... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T06:49:00+03:00
2025-05-25T06:49:00+03:00
2025-05-25T06:49:00+03:00
украина
сергей степашин
антон кобяков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581020081_0:120:3218:1930_1920x0_80_0_0_f234d224ee69a927cf8283ae4baad600.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая - РИА Новости. Председатель Ассоциации юристов России, бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин, комментируя слова советника президента Антона Кобякова о том, что юридически СССР еще существует, напомнил РИА Новости, что Украина была одной из первых республик, начавшей выход из СССР. В среду Кобяков выразил мнение, что украинский кризис, с точки зрения права, является внутренним процессом СССР, так как процедура роспуска Советского Союза была нарушена и он все еще "где-то существует". "С юридической точки зрения, Кобяков прав. Украина была одной из первых, кто начал потихонечку выползать из Союза, особенно после ГКЧП (Государственный Комитет по чрезвычайному положению в СССР - ред.)", - сказал Степашин РИА Новости. Он добавил, что знает об этом, поскольку тогда находился "во власти".
https://ria.ru/20250525/stepashin-2018929228.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581020081_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_71b3a5e4c1d5376e870d9c7e16cee414.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сергей степашин, антон кобяков
Украина, Сергей Степашин, Антон Кобяков
Украина была одной из первых, кто начал выползать из СССР, заявил Степашин
Степашин: Украина была одной из первых, кто начал выползать из СССР