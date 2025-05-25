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"Вина американцев": в США сделали шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 25.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:03 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/ssha-2019020606.html
"Вина американцев": в США сделали шокирующее заявление об Украине
"Вина американцев": в США сделали шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 25.05.2025
"Вина американцев": в США сделали шокирующее заявление об Украине
Ответственность за развязывание и поддержание конфликта на Украине несут США, а не Москва и Киев, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T23:03:00+03:00
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специальная военная операция на украине
в мире
украина
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москва
джон миршаймер
нато
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Ответственность за развязывание и поддержание конфликта на Украине несут США, а не Москва и Киев, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью аналитику Дэниэлу Дэвису на YouTube-канале "Deep Dive"."Американцы, которые хотели вступления Украины в НАТО, начали эту войну. Он (сенатор-республиканец Линдси Грэм*. — Прим. ред.), как и его соотечественники, поддержавшие войну, несут ответственность за ее продолжение и за то, что она привела к ситуации, когда Украина находится в процессе уничтожения. Это не вина России, не вина Украины — это вина США", — отметил он.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
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в мире, украина, россия, москва, джон миршаймер, нато, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва, Джон Миршаймер, НАТО, США
"Вина американцев": в США сделали шокирующее заявление об Украине

Миршаймер обвинил США в развязывании и поддержании конфликта на Украине

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Ответственность за развязывание и поддержание конфликта на Украине несут США, а не Москва и Киев, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью аналитику Дэниэлу Дэвису на YouTube-канале "Deep Dive".
"Американцы, которые хотели вступления Украины в НАТО, начали эту войну. Он (сенатор-республиканец Линдси Грэм*. — Прим. ред.), как и его соотечественники, поддержавшие войну, несут ответственность за ее продолжение и за то, что она привела к ситуации, когда Украина находится в процессе уничтожения. Это не вина России, не вина Украины — это вина США", — отметил он.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
Келлог выступил с призывом по Украине
Вчера, 22:51
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМоскваДжон МиршаймерНАТОСША
 
 
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