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"Вина американцев": в США сделали шокирующее заявление об Украине
"Вина американцев": в США сделали шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 25.05.2025
"Вина американцев": в США сделали шокирующее заявление об Украине
Ответственность за развязывание и поддержание конфликта на Украине несут США, а не Москва и Киев, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T23:03:00+03:00
2025-05-25T23:03:00+03:00
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Ответственность за развязывание и поддержание конфликта на Украине несут США, а не Москва и Киев, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью аналитику Дэниэлу Дэвису на YouTube-канале "Deep Dive"."Американцы, которые хотели вступления Украины в НАТО, начали эту войну. Он (сенатор-республиканец Линдси Грэм*. — Прим. ред.), как и его соотечественники, поддержавшие войну, несут ответственность за ее продолжение и за то, что она привела к ситуации, когда Украина находится в процессе уничтожения. Это не вина России, не вина Украины — это вина США", — отметил он.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
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в мире, украина, россия, москва, джон миршаймер, нато, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва, Джон Миршаймер, НАТО, США
"Вина американцев": в США сделали шокирующее заявление об Украине
Миршаймер обвинил США в развязывании и поддержании конфликта на Украине