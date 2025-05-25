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"Вина американцев": в США сделали шокирующее заявление об Украине

"Вина американцев": в США сделали шокирующее заявление об Украине - РИА Новости, 25.05.2025

"Вина американцев": в США сделали шокирующее заявление об Украине

Ответственность за развязывание и поддержание конфликта на Украине несут США, а не Москва и Киев, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в... РИА Новости, 25.05.2025

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Ответственность за развязывание и поддержание конфликта на Украине несут США, а не Москва и Киев, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью аналитику Дэниэлу Дэвису на YouTube-канале "Deep Dive"."Американцы, которые хотели вступления Украины в НАТО, начали эту войну. Он (сенатор-республиканец Линдси Грэм*. — Прим. ред.), как и его соотечественники, поддержавшие войну, несут ответственность за ее продолжение и за то, что она привела к ситуации, когда Украина находится в процессе уничтожения. Это не вина России, не вина Украины — это вина США", — отметил он.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.

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