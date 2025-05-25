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США попросили Израиль отложить операцию в секторе Газа, пишут СМИ
США попросили Израиль отложить операцию в секторе Газа, пишут СМИ - РИА Новости, 25.05.2025
США попросили Израиль отложить операцию в секторе Газа, пишут СМИ
США попросили Израиль отложить новую крупномасштабную операцию в секторе Газа, чтобы попытаться договориться с палестинским движением ХАМАС, сообщает газета... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T23:00:00+03:00
2025-05-25T23:00:00+03:00
2025-05-25T23:00:00+03:00
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. США попросили Израиль отложить новую крупномасштабную операцию в секторе Газа, чтобы попытаться договориться с палестинским движением ХАМАС, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на два источника, знакомые с вопросом. "Просьба содержала два ключевых компонента. Отложить полномасштабную операцию в Газе и позволить продолжающимся переговорам продвигаться параллельно с военной операцией", - пишет издание. В свою очередь, израильские чиновники дали понять, что, начав полномасштабную наземную операцию, Израиль не покинет районы, куда он войдет, даже в рамках потенциальной сделки. По данным газеты, власти США продолжают непрямые переговоры с ХАМАС. Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Согласно статистике минздрава сектора Газа, с 18 марта, когда Израиль возобновил обстрелы, в Газе погибли более 3,7 тысячи человек, пострадали более 10,7 тысячи.
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в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
США попросили Израиль отложить операцию в секторе Газа, пишут СМИ
Jerusalem Post: США попросили Израиль отложить операцию в секторе Газа