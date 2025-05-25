Российские военные уничтожили цех сборки ракет на киевском заводе "Артем"
Лебедев: при ударе по Киеву уничтожен цех сборки ракет ВСУ и инженеры-иностранцы
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 мая — РИА Новости. Российские военные уничтожили цех сборки ракет на киевском заводе "Артем", где производили детали для украинских ракет, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
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"На заводе "Артем" накрыли цех, который производил детали для украинских ракет. Западное оборудование если не уничтожено, то требует капитального ремонта, электроника и компьютерное сгорело. Еще один цех, в котором штамповали корпуса для БПЛА и, по некоторым данным, устанавливали двигатели на беспилотники. Расходные материалы и оборудование уничтожено. С ним несколько инженеров, в том числе иностранных", — рассказал он.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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