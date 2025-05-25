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Российские военные уничтожили цех сборки ракет на киевском заводе "Артем" - РИА Новости, 25.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:22 25.05.2025 (обновлено: 23:16 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/spetsoperatsiya-2018969561.html
Российские военные уничтожили цех сборки ракет на киевском заводе "Артем"
Российские военные уничтожили цех сборки ракет на киевском заводе "Артем" - РИА Новости, 25.05.2025
Российские военные уничтожили цех сборки ракет на киевском заводе "Артем"
Российские военные уничтожили цех сборки ракет на киевском заводе "Артем", где производили детали для украинских ракет, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T14:22:00+03:00
2025-05-25T23:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
сергей лебедев
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 25 мая — РИА Новости. Российские военные уничтожили цех сборки ракет на киевском заводе "Артем", где производили детали для украинских ракет, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.&quot;На заводе &quot;Артем&quot; накрыли цех, который производил детали для украинских ракет. Западное оборудование если не уничтожено, то требует капитального ремонта, электроника и компьютерное сгорело. Еще один цех, в котором штамповали корпуса для БПЛА и, по некоторым данным, устанавливали двигатели на беспилотники. Расходные материалы и оборудование уничтожено. С ним несколько инженеров, в том числе иностранных&quot;, — рассказал он. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250524/sudno-2018868471.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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киев, сергей лебедев, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Киев, Сергей Лебедев, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские военные уничтожили цех сборки ракет на киевском заводе "Артем"

Лебедев: при ударе по Киеву уничтожен цех сборки ракет ВСУ и инженеры-иностранцы

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 мая — РИА Новости. Российские военные уничтожили цех сборки ракет на киевском заводе "Артем", где производили детали для украинских ракет, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
«

"На заводе "Артем" накрыли цех, который производил детали для украинских ракет. Западное оборудование если не уничтожено, то требует капитального ремонта, электроника и компьютерное сгорело. Еще один цех, в котором штамповали корпуса для БПЛА и, по некоторым данным, устанавливали двигатели на беспилотники. Расходные материалы и оборудование уничтожено. С ним несколько инженеров, в том числе иностранных", — рассказал он.

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В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевСергей ЛебедевУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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