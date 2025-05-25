https://ria.ru/20250525/spetsoperatsiya-2018969561.html

Российские военные уничтожили цех сборки ракет на киевском заводе "Артем"

Российские военные уничтожили цех сборки ракет на киевском заводе "Артем" - РИА Новости, 25.05.2025

Российские военные уничтожили цех сборки ракет на киевском заводе "Артем"

Российские военные уничтожили цех сборки ракет на киевском заводе "Артем", где производили детали для украинских ракет, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T14:22:00+03:00

2025-05-25T14:22:00+03:00

2025-05-25T23:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 25 мая — РИА Новости. Российские военные уничтожили цех сборки ракет на киевском заводе "Артем", где производили детали для украинских ракет, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев."На заводе "Артем" накрыли цех, который производил детали для украинских ракет. Западное оборудование если не уничтожено, то требует капитального ремонта, электроника и компьютерное сгорело. Еще один цех, в котором штамповали корпуса для БПЛА и, по некоторым данным, устанавливали двигатели на беспилотники. Расходные материалы и оборудование уничтожено. С ним несколько инженеров, в том числе иностранных", — рассказал он. В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250524/sudno-2018868471.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киев, сергей лебедев, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф