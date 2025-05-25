https://ria.ru/20250525/spetsoperatsiya-2018931260.html
Минобороны рассказало об успехах группировки "Запад" за сутки
Минобороны рассказало об успехах группировки "Запад" за сутки - РИА Новости, 25.05.2025
Минобороны рассказало об успехах группировки "Запад" за сутки
Военнослужащие российской группировки "Запад" за прошедшие сутки уничтожили 43 пункта управления беспилотниками и восемь станций Starlink, сообщил начальник... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T05:08:00+03:00
2025-05-25T05:08:00+03:00
2025-05-25T05:08:00+03:00
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безопасность
александр гордеев (полковник)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Запад" за прошедшие сутки уничтожили 43 пункта управления беспилотниками и восемь станций Starlink, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. "Уничтожены 43 пункта управления БПЛА, восемь станций спутниковой связи Starlink", - сказал Бигма. Он добавил, что расчеты ПВО группировки сбили 14 украинских беспилотников самолетного типа, а в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены 12 минометных расчетов противника. По словам Александра Гордеева, начальника пресс-центра группировки "Восток", в ее зоне ответственности были уничтожены 22 пункта управления беспилотной авиацией.
https://ria.ru/20250525/spetsoperatsiya-2018931003.html
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безопасность, александр гордеев (полковник)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Александр Гордеев (полковник)
Минобороны рассказало об успехах группировки "Запад" за сутки
Минобороны: группировка "Запад" за сутки уничтожила 43 пункта управления БПЛА