https://ria.ru/20250525/spetsoperatsiya-2018931003.html

Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра

Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 25.05.2025

Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра

Расчет орудия Д-20 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления беспилотниками (БПЛА) на правом берегу Днепра в Херсонской... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T05:05:00+03:00

2025-05-25T05:05:00+03:00

2025-05-25T05:05:00+03:00

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ГЕНИЧЕСК, 25 мая - РИА Новости. Расчет орудия Д-20 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления беспилотниками (БПЛА) на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Министерстве обороны России. "Операторами воздушной разведки был обнаружен пункт управления БПЛА, который оборудовали подразделения ВСУ в полуразрушенном здании одного из оставленных мирными жителями населенных пунктов правобережья Днепра в Херсонской области, где неоднократно запускали оттуда FPV-дроны для нанесения ударов по мирным населенным пунктам на левом берегу. Координаты места дислокации украинских боевиков были оперативно переданы на пункт управления гаубичного артиллерийского дивизиона. Артиллеристы, получив координаты, размаскировали орудие, навели на его цель и предельно точным выстрелом уничтожили пункт управления БПЛА с личным составом ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве. После доклада с командного пункта о поражении цели расчет оперативно замаскировал орудие и убыл в укрытие, чтобы не допустить поражения личного состава и гаубицы контрбатарейным огнем со стороны противника. Артиллерийские подразделения 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" продолжают выполнять огневые задачи по уничтожению артиллерийских орудий, минометов, бронетехники, плавсредств, пунктов управления БПЛА и живой силы ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250524/nato-2018921600.html

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вооруженные силы украины, херсонская область , россия