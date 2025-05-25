https://ria.ru/20250525/sostav-2019011852.html

Железнодорожный состав наехал на взрывное устройство в Белгородской области

Железнодорожный состав наехал на взрывное устройство в Белгородской области - РИА Новости, 25.05.2025

Железнодорожный состав наехал на взрывное устройство в Белгородской области

Железнодорожный состав в Белгородской области наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами, в результате чего произошел взрыв, пострадавших нет,... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T21:00:00+03:00

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происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Железнодорожный состав в Белгородской области наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами, в результате чего произошел взрыв, пострадавших нет, сообщает губернатор Вячеслав Гладков."По предварительной информации, железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. В результате, произошел взрыв. Пострадавших нет", - пишет Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор отмечает, что повреждена контактная сеть железнодорожного пути. Кроме того, движение поездов временно приостановлено, добавляет Гладков.Губернатор уточняет, что на месте работают все оперативные службы, информация уточняется.

https://ria.ru/20250521/tramp-2018108340.html

белгородская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков