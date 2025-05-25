https://ria.ru/20250525/sobyanin-2018997333.html

Собянин сообщил об отражении атаки беспилотников на Москву

Собянин сообщил об отражении атаки беспилотников на Москву - РИА Новости, 25.05.2025

Собянин сообщил об отражении атаки беспилотников на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале об отражении атаки беспилотников на столицу. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T22:14:00+03:00

2025-05-25T22:14:00+03:00

2025-05-25T22:23:00+03:00

москва

сергей собянин

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале об отражении атаки беспилотников на столицу. "ПВО Минобороны отражена атака вражеского БПЛА, летевшего на Москву", — написал он.Всего отразили девять атак. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Сейчас их сняли. В последние дни украинские боевики усилили атаки беспилотников по территории России, в том числе по столице. Только накануне вечером ПВО за четыре часа уничтожила 95 БПЛА.

https://ria.ru/20250525/svo-2018969241.html

https://ria.ru/20250525/tula-2018932020.html

москва

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2025

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москва, сергей собянин, домодедово (аэропорт)