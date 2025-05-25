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Собянин сообщил об отражении атаки беспилотников на Москву - РИА Новости, 25.05.2025
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22:14 25.05.2025 (обновлено: 22:23 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/sobyanin-2018997333.html
Собянин сообщил об отражении атаки беспилотников на Москву
Собянин сообщил об отражении атаки беспилотников на Москву - РИА Новости, 25.05.2025
Собянин сообщил об отражении атаки беспилотников на Москву
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале об отражении атаки беспилотников на столицу. РИА Новости, 25.05.2025
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москва
сергей собянин
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале об отражении атаки беспилотников на столицу. "ПВО Минобороны отражена атака вражеского БПЛА, летевшего на Москву", — написал он.Всего отразили девять атак. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Сейчас их сняли. В последние дни украинские боевики усилили атаки беспилотников по территории России, в том числе по столице. Только накануне вечером ПВО за четыре часа уничтожила 95 БПЛА.
https://ria.ru/20250525/svo-2018969241.html
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москва, сергей собянин, домодедово (аэропорт)
Москва, Сергей Собянин, Домодедово (аэропорт)

Собянин сообщил об отражении атаки беспилотников на Москву

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале об отражении атаки беспилотников на столицу.
"ПВО Минобороны отражена атака вражеского БПЛА, летевшего на Москву", — написал он.
Сбитый украинский беспилотник - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
В Курской области уничтожили 46 украинских БПЛА
Вчера, 14:21
Всего отразили девять атак. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводили в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Сейчас их сняли.
В последние дни украинские боевики усилили атаки беспилотников по территории России, в том числе по столице. Только накануне вечером ПВО за четыре часа уничтожила 95 БПЛА.
Последствия падения беспилотника во дворе жилого дома в Туле - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
В Туле беспилотник упал во дворе многоквартирного дома
Вчера, 05:29
 
МоскваСергей СобянинДомодедово (аэропорт)
 
 
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